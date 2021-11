Se registran disturbios durante visita de Gómez Urrutia a Zacatecas

La presentación de un libro del senador Napoleón Gómez Urrutia generó protestas por parte de mineros disidentes que se manifestaron y tumbaron una puerta del Teatro Fernando Calderón, donde se iba a realizar dicho evento, cuyo recinto es propiedad de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Al respecto, el senador emitió un mensaje para culpar directamente de estos disturbios al grupo sindical afín a Carlos Pavón Campos, así como al empresario minero Alberto Baileres, incluso, también señaló que en estos hechos, los manifestantes actuaron "en complicidad con el gobernador de Zacatecas y las autoridades municipales", por no atender su llamado e impedir estos daños.

Lo anterior fue debido a que este miércoles, a las 19:00 horas en el referido teatro, Gómez Urrutia presentaría su libro "El Triunfo de la Dignidad", a donde esta tarde llegó más de un centenar de mineros del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, provenientes de los municipios de Fresnillo y Sombrerete, buscaron impedir que se realizar ese evento tras acusar al senador de no regresar los 55 millones de dólares que retiró hace más de 15 años del fideicomiso construido por los trabajadores sindicales.

La manifestación fue subiendo de tono hasta que derribaron una de las puertas de madera que quedó tirada sobre las escalinatas con el objetivo de impedir que se realizara este evento.

La determinación de la cancelación fue comunicada por el líder del Sindicato de Mineros y por medio de un comunicado y un mensaje en video, reprochó estos actos y aprovechó para exigir a las autoridades locales y municipales "llevar a cabo las investigaciones correspondientes para atender las consecuencias de los disturbios que se suscitaron frente al Teatro Calderón".

Además, señala que "se solicitó apoyo a las fuerzas de seguridad pública estatales y municipales, cuya respuesta fue omisa, puesto que informaron que tenían la instrucción de no intervenir para detener los actos de vandalismo que se cometieron en el recinto del evento", se lee en el documento.