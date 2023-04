Se replicarán tragedias si no se aplican protocolos: Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Existen protocolos, fondos y experiencias internacionales en materia migratoria que México debe aceptar y aplicar a la brevedad, de lo contrario, la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, podría replicarse, advirtió el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal.

El senador explicó que México está en el epicentro de los cambios migratorios, pues de ser un expulsor de trabajadores migrantes, en plena etapa del Tratado de Libre Comercio, pasamos a tener también desplazamientos internos de connacionales, por la violencia y la sequía.

Pero recientemente, "somos país de transmigrantes o migrantes en tránsito: centroamericanos, sudamericanos, caribeños y asiáticos", subrayó el senador en un artículo que compartió en redes sociales.

Nuestra vecindad con Estados Unidos, el mayor país de destino de las migraciones internacionales, "nos empieza a pasar la factura de esta diáspora migratoria".

La tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez podría replicarse, "si no asumimos con seriedad, responsabilidad y transparencia nuestra condición de país de tránsito migratorio", agregó.

Ricardo Monreal indicó que no hay que cerrar las puertas a las personas transmigrantes, pero tampoco abandonarlas a su suerte una vez que están en territorio nacional.

"Existen protocolos, fondos y experiencias internacionales que debemos aceptar y aplicar a la brevedad. De otra manera, la diáspora podría terminar en granada", advirtió el líder de la mayoría legislativa en el Senado.

Recordó que la migración es consustancial al desarrollo y a la evolución de la humanidad. "Lo ha demostrado la historia, lo tiene probado la ciencia y lo asumieron las religiones monoteístas como un ejercicio estoico de valentía y dignidad, en busca de la tierra prometida".

Sin embargo, la migración asociada a la globalización económica neoliberal del último medio siglo tiene rasgos, resortes y motivaciones de otra índole, pues adopta la forma de una expulsión obligada y no de una migración voluntaria.

"Es una expoliación y no una redención; y puede concluir en el exterminio en vez de en un renacimiento".

Monreal señaló que la miseria, la violencia, el cambio climático y las desigualdades de todo género son los modernos jinetes del apocalipsis que acicatean la diáspora migratoria contemporánea.

Según la estimación más reciente de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3.6 por ciento de la población mundial.

China, India y México son los países que más personas migrantes han registrado en las últimas dos décadas. Sin embargo, "globalmente, el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas.