Se revisará venta de alcohol en los estadios: SSPC

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que ante la riña en el partido Querétaro contra Atlas, registrada el sábado pasado en el estadio Corregidora, las investigaciones corresponden a la administración queretana del gobernador Mauricio Kuri, además que se verá el tema de la venta de alcohol.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes en Palacio Nacional, Mejía Berdeja refrendó la colaboración del Gobierno federal en las investigaciones.

"Es un tema que corresponde fundamentalmente a las policías preventivas y a las policías de seguridad que resguardan el estadio; no obstante, ello cuando se pide el auxilio de la Guardia Nacional para acompañar al equipo Atlas en su recorrido, se le acompañó", dijo Mejía Berdeja.

El subsecretario Mejía Berdeja señaló "la necesidad" de revisar a detalle los protocolos que corresponden a los directivos de los equipos de futbol, a las autoridades y "sobre todo a la Federación Mexicana de Futbol".

"Es importante para que se evite este tipo de incidentes. Señalar que es el primer evento de estas características en ese estadio. Abonar también a que Querétaro es también un estado con bajos índices delictivos, es un evento que, insisto, corresponde a la autoridad estatal y hayamos ofrecido nuestra colaboración; pero también ya nos instruyeron a revisar también con la Federación estos protocolos, para prevenir la posibilidad de que se cometan estos hechos.

"Y desde luego, otra situación importante es ver también el tema del alcohol que se vende en los estadios, para aminorar riesgos y mitigar cualquier conducta que pueda ser lesiva", declaró el subsecretario de Seguridad.

Ante la difusión en redes sociales de la presunta muerte de 17 personas en el partido Querétaro-Atlas, el subsecretario dijo que la información "no corresponde a la realidad".

"No hay ningúna persona muerta, afortunadamente. Hay tres, según el informe del gobernador, tres heridos graves; 10 de carácter delicado pero estable, y otros tantos más; un total de 25 personas que fueron hospitalizados", puntualizó Mejía Berdeja.

Tras la trifulca en el partido Gallos Blancos y Atlas, en el estadio Corregidora, el presidente López Obrador señaló que los hechos "son resabios" de los gobiernos neoliberales, por lo que manifestó que se debe de continuar moralizando y atendiendo las causas que originan la violencia.

"Debemos de tener en cuenta en consideración ante estos hechos lamentables que se debe de continuar moralizando al país, y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia.

"Esto (la trifulca) son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores o en todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la unidad y al abandono del pueblo", aseveró.

Aseguró López Obrador que desde hace tres años, en México inició un proceso de transformación, pero reconoció que lleva tiempo,.

"Lo viejo, lo anacrónico, el viejo régimen no acaba de morir, y además todavía prevalece mucha gente que se formó en ese ambiente.

"La enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México, no dejar de insistir en que solo siendo buenos se puede ser feliz, que se debe estar con nosotros mismos, con nuestra conciencia. Vamos a pensar ¿qué programa se aplicó en los gobiernos anteriores para los jóvenes? ¿cuándo se habló de que se tenían que atender las causas?", expresó.