Se salvan de la muerte, en Huitzontla

Huitzontla, Michoacán.- Una familia compuesta por siete integrantes en Huitzontla, una comunidad michoacana, perdió su vivienda luego que una gigantesca roca cayera sobre la entrada de la casa debido al fuerte sismo de magnitud 7,7 que sacudió el centro del país la tarde del lunes.

Después del siniestro, que tuvo su epicentro en Coalcomán, Michoacán, a más de 60 kilómetros de la comunidad de Chinicuila, donde se ubica Huitzontla, Alexis Martínez, tuvo que lidiar con la caída del techo de su vivienda y auxiliar a su familia para abandonar el lugar.

En el segundo nivel de su casa, donde habitan siete miembros de la familia Martínez Verduzco, el piso se caía a pedazos.

Algunos techos con lámina cayeron, algunos postes también, en la casa, Alexis, caminaba entre escombros, el marco de una puerta se quedó solo mientras la pared se desmoronó a su lado.

En un cuarto, las cuarteaduras atravesaban la mitad de la pared. Otra habitación quedó expuesta al exterior por la caída de una pared.

“Cuando empezó, íbamos saliendo de este cuarto. Se veía todo bien feo, como caían los escombros. Pensábamos que nos iban a caer encima, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Nos salvamos”, comentó el joven.

Asimismo, Martínez narró que pensó que “era el fin del mundo”, al tiempo que lo invadió el miedo y la preocupación, ya que no encontraba a su hermano, en medio del derrumbe de parte de su domicilio. “Pensaba que me iba a morir, que era el fin del mundo. Me dio mucho miedo”, refirió.

Además, detalló que su familia ya no podrá hacer nada por su vivienda y que han perdido toda la inversión en su patrimonio.