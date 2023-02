Se van a dar todas las facilidades, dice Sheinbaum sobre marcha en defensa del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL). - La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que se dará todas las facilidades para el desarrollo de la manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral, que se llevará a cabo este domingo en el Zócalo capitalino.

"Se van a dar todas las facilidades, y si se llega a cerrar una calle es por el paso de la propia marcha, pero no se tiene contemplado, más que el cierre de la estación Zócalo. Cualquier día que hay, cualquier evento en el Zócalo se cierra esa estación", indicó en conferencia de prensa la mandataria capitalina.

"Se les van a dar todas las facilidades y va a estar pendiente un equipo de Secretaría de Seguridad Ciudadana por cualquier cosa que pueda haber, que se pueda reaccionar rápidamente", apuntó.

Señala requerimientos de organizadores. Claudia Sheinbaum leyó las peticiones que han realizado las organizaciones para efectuar el evento, entre ellos la facilidad para instalación de un templete, pantallas, carpas, hasta espacio para 20 automóviles sobre Pino Suárez.

"Se han estado en reuniones de trabajo con algunos representantes del evento que habrá el día de mañana. Algo que ellos han solicitado es todas las facilidades, dice para realizar la instalación de un templete, nueve tarimas para audio que serán distribuidas en la explanada del Zócalo, cinco carpas de 5 por 5, tres camionetas con plantas de luz, baños portátiles y un camper con baños traseros", leyó la mandataria capitalina.

Así como, "cámara con camarógrafo de grúa, pipas de aguas, cuatro pantallas. Contemplan que 20 vehículos permanezcan estacionados en Avenida Pino Suárez; no sé quién va a venir en esos vehículos, que tienen que venir en vehículos hasta Pino Suárez, no sé si son blindados", dijo Claudia Sheinbaum.

"Eso es lo que están pidiendo. Y por supuesto se les está dando todas las facilidades. Llegará una unidad de emergencia y 30 elementos de Segunda Privada Fílmica".