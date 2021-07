Se van a quedar con ganas de pleito con gobernadores electos: AMLO

Tras su encuentro con los gobernadores electos de Nuevo León (MC) y Querétaro (PAN), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se van a quedar con las ganas quienes quieren que se pelee con los nuevos mandatarios de oposición, porque no hay posibilidad de pleito.

"Los dos encuentros con los gobernadores, muy respetuoso, en buenos términos, no hay ninguna posibilidad de pleito, se van a quedar con las ganas los que quieren que nos peleemos, no podemos pelearnos, porque tenemos que trabajar por los pueblos".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que independientemente de las banderas partidistas, creencias, clases sociales, partidos, cuando se gobierna hay que atender a todos sin distinción.

"En el caso de Nuevo León platicamos sobre darle continuidad a compromisos que hemos hecho, lo que tiene que ver con el abasto de agua, de usar las vías del tren para tener un tren urbano y ayudar a la movilidad en la zona metropolitana de Nuevo León... y seguir apoyando sobre todo con los programas del Bienestar".

Destacó que tanto Nuevo León como Querétaro tienen una situación inmejorable y van a despegar en cuanto a su crecimiento económico gracias al T-MEC.

"En cuanto a Querétaro lo mismo tiene una plata productiva orientada a las exportaciones, hay que reconocerlo Querétaro tiene un elemento a favor, tiene finanzas públicas sanas".

Dijo que en su encuentro con Mauricio Kuri también abordaron el tema de seguridad por que la entidad tiene buenos resultados en la materia, pero colinda con estados como Guanajuato hay problemas con los grupos criminales.

"Nada más me falta reunir con el gobernador electo de San Luis Potosí (Ricardo Gallardo), no puedo esta semana, pero la próxima sí, y termino con las reuniones de los gobernadores electos".