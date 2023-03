Secretaría de Cultura recibe 43 piezas arqueológicas decomisadas en Italia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la entrega simbólica, durante la conferencia matutina de este martes, de las 43 piezas arqueológicas que el gobierno italiano decomisó y devolvió al gobierno de México, la secretaría de Cultura federal, Alejandra Frausto, desde esa tribuna hizo "un enérgico llamado" a suspender la subasta de 83 piezas de la cultura Olmeca y Tlalilca que la casa Millon Maison de Ventes Aux Enchéres, ubicada en París, tiene programada para el próximo 3 de abril y que estima vender en 13.5 millones de pesos.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Cultura dijo que "se ponen a la venta como si fuera un artículo de lujo para adornar una casa, una mercancía". Y llamó a que esta subasta se detenga, y "para que los posibles compradores pongan sus ojos en el arte de los pueblos actual".

Dijo que existen extraordinarias piezas del arte de los pueblos que pueden estar ornamentando las casas más lujosas del mundo, "el arte contemporáneo en México es una potencia, visiten y vean este arte que se está creando en este momento, ahí sí que hay un mercado posible".

Hizo también un llamado a los mexicanos a quienes por alguna razón tengan una pieza arqueológica a que acudan al Instituto Nacional de Antropología e Historia la registren. "Si van a ser custodios de estas piezas, conviértanse en guardianes verdaderos del patrimonio cultural, regístrenla. A las y los mexicanos fuera de las fronteras que conozcan del tráfico, denuncien, por favor".

Además, también llamó a sumarse "con toda contundencia" a la campaña de "Mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende", aquí en México y fuera de las fronteras. Con cuyas acciones de la campaña se han logrado cancelar subastas y el retiro de varios lotes en galerías y casas subastadoras, logrando la recuperación de más de 11 mil 500 piezas arqueológicas e históricas.

En el caso particular de Italia, la funcionaria señaló que desde el principio de la administración actual, el gobierno italiano devolvió a México 594 exvotos, a las que se suman estas 43 nuevas piezas recuperadas, piezas que, dijo, van a estar en una muestra en el corazón cultural de este país que es el templo mayor, "ahí se van a exhibir y posteriormente irán a los museos regionales y a los museos comunitarios. Diego Prieto se hará cargo de esta misión para que estos espejos de esta antigüedad que dejaron de reflejarse en las culturas herederas vuelvan a su lugar de origen del que nunca debieron haber salido".

A propósito de esta cooperación cultural, Alejandra Frausto, señaló que se ha dado gracias a un par de instrucciones muy puntuales que el presidente les dio, en primer lugar, la creación del cuerpo de protección de patrimonio cultural de la Guardia Nacional "que ya está en activo", inspirados en los Carabinieri, de Italia; y la creación de una comisión intersecretarial conformada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Aduanas, es importantísimo , la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Cultura a través del INAH.

El subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, Giorgio Silli, durante su participación en la conferencia matutina, dijo que esta es "únicamente la última de una serie de restituciones que se han realizado en los últimos cinco años, que han permitido devolver a México más de mil piezas ilegalmente exportadas hacia nuestro país, y seguro no será la última devolución".

Reconoció que este logro es resultado de la notable capacidad y dedicación de los Carabinieri Tutela del Patrimonio Cultural que actúan sobre la base de una de las normativas más avanzadas a nivel mundial en materia de la lucha contra el tráfico de los bienes culturales. Y también resultado de la colaboración entre las respectivas culturales de Italia y México.

Por su parte, Diego Prieto, director del INAH, aseguró "nos duele mucho el saqueo del patrimonio arqueológico mexicano". Durante su intervención en la conferencia, dijo que todas estas piezas que salen ilegalmente "no sólo constituyen un daño a nuestro patrimonio, sino que pierden la mayor parte de su valor. El patrimonio arqueológico vale en cuanto se le identifica en su contexto, se reconoce su origen, su vínculo con poblaciones, ciudades, edificaciones en donde se contextualizan".

Aseguró que los bienes saqueados se convierten sólo en "objetos de curiosidad, en bienes importantes del arte mexicano, pero pierden gran parte del valor desde el punto de vista de la investigación científica y de la recuperación de información arqueológica"; por eso llamó a evitar el saqueo de bienes arqueológicos y el tráfico ilícito.