Secretaria de iglesia denuncia a sacerdote por presunto abuso sexual en CDMX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía Capitalina investiga un acto de abuso sexual que se registró la tarde del domingo dentro de la Catedral Maronita, conocida también como la "Casa de San Charbel"; la víctima es una secretaria de la iglesia quien acusó a uno de los padres del lugar que luego de dar misa le hizo tocamientos indebidos en una de las oficinas, ella -según narró a los Ministerios Públicos- escapó y pidió ayuda a otro padre, éste le dijo que "no pasaba nada y que no lo tomara personal".

Incluso, trato de conminar a no denunciar la agresión sexual, pero la víctima acudió a las oficinas de la Fiscalía Capitalina e identificó a su agresor como el padre Manuel, de igual manera, pidió que se investigue al otro clérigo a quien identificó como Fabio, pues intentó minimizar la agresión. A raíz de esta denuncia, se espera que otras víctimas -entre jóvenes que recibían ahí el catecismo y secretarias- se acerquen a denunciar más abusos sexuales.

La Catedral de Nuestra Señora de Balvanera o bien Catedral Maronita de Nuestra Señora de Balvanera es un templo católico de rito maronita que se localiza en la esquina de las calles Correo Mayor y República de Uruguay, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, al sureste de la Plaza de la Constitución, también conocida como el "Templo de San Charbel", santo conocido por curar a los enfermos y por interceder por las mujeres estériles para que concibiera.