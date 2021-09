Secretaría de Obras en CDMX contradice dictamen de la empresa DNV sobre colapso en L12

Pese a que el dictamen de la empresa DNV que realizó tras el colapso de la Línea 12, refiere que en diciembre de 2019, a partir de una inspección en video realizada por drones, se identificó un pandeo significativo, principalmente en la viga norte y la viga T-6, en el tramo colapsado; el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, expuso que ese pandeo cumplía con lo que marca el reglamento y que era imposible detectar ante una inspección visual, además no fue la causa del colapso.

"Se registraron deformaciones en 2017, se le proporcionó datos a la empresa DNV y elementos que se tenían, entre ellos vuelos de dron de seguimiento de las columnas, esa información, la empresa la procesó, determinó que tiene 7.23 centímetros de deflexión en 2019, sin embargo, el Reglamento de Construcciones del DF, para un claro de 30 metros, contempla que una deflexión pudiera llegar como deflexión 13 cm, por lo que estaba dentro del rango que marca el reglamento", explicó.

Destacó que, por su parte, el Colegio de Ingenieros Civiles señaló que a simple vista no se detectan deformaciones que pudieran implicar un grado A.

"DNV aprovecha el estudio, no estaba hecho para deflexiones en vigas, estaba hecho para la verticalidad, pero la empresa la marca como un hallazgo, pero no es la causa del colapso, la causa tiene que ver con las deficiencias en los procedimientos constructivos", dijo.

De acuerdo con el Dictamen Final entregado por la empresa noruega, el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur facilitada por la falta de pernos funcionales, en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta.

"Claramente esta empresa (...) es la principal conclusión, hay otros temas que vienen, con toda transparencia en el dictamen, que están a revisión de cualquier experto en el tema, pero el elemento sustantivo, es una falla en la construcción, pero lo tiene que determinar la Fiscalía, las implicaciones que esto tiene, pero es muy claro el dictamen", expuso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Dictamen DNV dice lo contrario

El dictamen técnico final que elaboró la empresa DNV sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, que provocó la muerte de 26 personas y 126 resultaron lesionadas, reveló fallas en el diseño de la obra y ahondó en las deficiencias en la construcción de la llamada Línea Dorada.

De acuerdo con el segundo documento que entregó la firma noruega a las autoridades capitalinas, la causa del colapso del tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco fue el pandeo de las vigas por la ausencia de pernos Nelson funcionales.

El dictamen, entregado a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, explicó que, debido a la falta de estos pernos (tornillos gruesos soldables), parte del tramo elevado operaba como dos vigas paralelas independientes, una de concreto y la otra de acero, que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas, lo que provocó la distorsión del marco transversal central e inició la propagación de grietas que redujeron aún más la capacidad de la estructura para soportar la carga.