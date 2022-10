Secretario de Gobernación cancela comparecencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, criticó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por haber cancelado la comparecencia que tenía programada este martes ante la Cámara de Diputados "por motivos de agenda", pues se encuentra de gira en Morelia, Michoacán.

"El día de hoy estaba programado que asistiera a su comparecencia en relación con el Informe de Gobierno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, pero como prefiere estar en campaña que atender los problemas del país, no vino", acusó.

El líder de la bancada naranja denunció que las autoridades federales ningunean al legislativo, y últimamente solo lo usan como "oficialía de partes".

Recordó que el Subsecretario Hugo López-Gatell "no quiso rendir cuentas frente a su negligencia en la pandemia que condenó a que cientos de miles de mexicanos inocentes perdieran la vida por el Covid-19"; dijo que este lunes, el director de Pemex, Octavio Romero, "vino a insultar a los diputados"; y que el secretario de la Defensa Nacional, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, también canceló su comparecencia.

"Ya se acostumbraron a tratar a este Congreso como oficialía de partes, pero en Movimiento Ciudadano le damos su lugar al Poder Legislativo y nos damos nuestro lugar. Exigimos que haya rendición de cuentas, diálogo republicano y división de poderes", aseveró.

Augusto está más concentrado en el 2024 que en la vida de millones de mexicanas y mexicanos que merecen un gobierno presente, tenemos a un gobierno ausente y a candidatos muy presentes".

En su oportunidad, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, minimizó la cancelación de Adán Augusto, y dijo que "es común".

"Es común que se pospongan y se cambien fechas, yo así lo veo. Yo no lo voy a juzgar (Que presuntamente esté haciendo campaña), algún día va a estar acá para que le hagan las preguntas, hemos tenido a todos los Secretarios y se han pospuesto muchas comparecencias", concluyó.