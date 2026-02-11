logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Incendio en Santo Domingo, al 40%

Fotogalería

Incendio en Santo Domingo, al 40%

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Secretario de Salud de Durango informa primer fallecimiento por sarampión

Autoridades de Durango insisten en la vacunación para prevenir nuevos contagios.

Por El Universal

Febrero 11, 2026 02:33 p.m.
A
Secretario de Salud de Durango informa primer fallecimiento por sarampión

DURANGO, Dgo., febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Salud de Durango,

Moisés Nájera Torres
, informó que se confirmó un caso positivo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


de sarampión en un menor de ocho años originario de El Mezquital, quien fue trasladado en estado grave al Hospital Materno Infantil y lamentablemente falleció.
El menor presentó complicaciones severas tras adquirir el virus durante un traslado laboral familiar al estado de Sinaloa, lo que refuerza la importancia de la prevención, especialmente cuando viajan a otros estados.
El funcionario explicó que el paciente presentó varios días de fiebre antes de ser llevado al Hospital 450, lo que evidencia la rapidez con la que esta enfermedad puede complicarse cuando no se cuenta con protección. Este hecho representa el primer fallecimiento registrado por sarampión en la entidad. Al corte del 10 de febrero, Durango sumaba 22 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, más 40 que se documentaron en 2025.
El doctor Moisés Nájera, a nombre del gobernador Esteban Villegas y del sector salud estatal, expresó sus condolencias a la familia del menor y reiteró que la mejor manera de evitar más casos es vacunarse oportunamente.
Ante esta situación, el secretario de Salud reiteró que la vacunación es la herramienta más efectiva para evitar contagios y complicaciones graves. Subrayó que las personas de 6 meses a 49 años deben contar con su esquema completo, en especial quienes viajan o trabajan fuera de su municipio o estado. Recordó que la movilidad incrementa el riesgo de exposición, por lo que vacunarse es una medida clave de protección familiar y comunitaria.
La Secretaría de Salud mantiene módulos permanentes de vacunación en centros de salud y hospitales de todo el estado, con abasto suficiente de vacuna doble viral y triple viral. Las personas mayores de 50 años pueden recibir refuerzo si han estado en contacto con un caso positivo o viven en una zona de riesgo. El personal de salud también puede aplicarse dosis de refuerzo como medida preventiva.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Secretario de Salud de Durango informa primer fallecimiento por sarampión
Secretario de Salud de Durango informa primer fallecimiento por sarampión

Secretario de Salud de Durango informa primer fallecimiento por sarampión

SLP

El Universal

Autoridades de Durango insisten en la vacunación para prevenir nuevos contagios.

Conafor alerta sobre temporada agresiva de incendios forestales 2026
Conafor alerta sobre temporada agresiva de incendios forestales 2026

Conafor alerta sobre temporada agresiva de incendios forestales 2026

SLP

El Universal

La mayoría de los incendios forestales en México son provocados por actividades humanas, por lo que la prevención es clave.

Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez por nexos con rey del huachicol
Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez por nexos con rey del huachicol

Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez por nexos con rey del huachicol

SLP

El Universal

Documentos de EU investigan a Jesús Ramírez por lavado de dinero y financiamiento electoral en Morena.

Concanaco pide subsidios por horas extra para negocios
Concanaco pide subsidios por horas extra para negocios

Concanaco pide subsidios por horas extra para negocios

SLP

El Universal

Concanaco plantea cinco acciones para combatir la extorsión que afecta a negocios en México.