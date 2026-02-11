Secretario de Salud de Durango informa primer fallecimiento por sarampión

DURANGO, Dgo., febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Salud de Durango,

, informó que se confirmó un

de sarampión en unoriginario de El Mezquital, quien fue trasladado en estado grave al Hospital Materno Infantil y lamentablemente falleció.El menor presentótras adquirir el virus durante unfamiliar al, lo que refuerza la importancia de la prevención, especialmente cuando viajan a otros estados.El funcionario explicó que el paciente presentóantes de ser llevado al, lo que evidencia la rapidez con la que esta enfermedad puede complicarse cuando no se cuenta con protección. Este hecho representa elregistrado por sarampión en la entidad. Al corte del 10 de febrero, Durango sumaba 22 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, más 40 que se documentaron en 2025.El doctor, a nombre del gobernadory del sector salud estatal, expresó sus condolencias a la familia del menor y reiteró que la mejor manera de evitar más casos esAnte esta situación, el secretario de Salud reiteró que laes la herramienta más efectiva para evitar contagios y complicaciones graves. Subrayó que las personas dedeben contar con su esquema completo, en especial quienes viajan o trabajan fuera de su municipio o estado. Recordó que la movilidad incrementa el riesgo de exposición, por lo que vacunarse es una medida clave de protección familiar y comunitaria.La Secretaría de Salud mantienedeen centros de salud y hospitales de todo el estado, con abasto suficiente dey triple viral. Las personas mayores de 50 años pueden recibir refuerzo si han estado en contacto con uno viven en una zona de riesgo. Eltambién puede aplicarse dosis de refuerzo como medida preventiva.