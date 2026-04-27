Sectur reporta reactivación turística en Teotihuacán tras violencia

CIUDAD DE

, abril 27 (EL UNIVERSAL).- A una semana de los hechos de violencia en la

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, la, comentó que se ha retomado la actividad en la zona y se ha reforzado lapor parte de las autoridades.Entrevistada brevemente al finalizar elen el sector como parte de los trabajos del primer día de actividades del, dijo que como en otros países suceden circunstancias "diferentes" a las cuales es sensible la"El sector es sensible ante todo lo bueno y cualquier tema que salga inédito, como en todos los países se viven circunstancias de pronto diferentes, pero nosotros apostando, trabajando, promocionando, vemos reactivada la zona, vamos por más. Al siguiente día había filas y eso hay unatrás que respalda y de la parte de la Secretaría de Turismo (Sectur), sin duda, seguir comercializando nuestros patrimonios que son la joya de nuestro país", explicó.La funcionaria resaltóque se están realizando a lo largo de todo el país en materia turística, lo cual confirma que hayaún con los retos deque vive el país."Ahí es donde te das cuenta de la confianza y lo que hemos dicho siempre,es inigualable en lay en lo que ofrece nuestro país, es por eso por lo que los", recalcó.La funcionaria destacó que con la cartera de más dede inversión que se tienen actualmente en el país, superiores a los, se sigue la estrategia de inversión estructurada desde el Plande la presidenta Claudia Sheinbaum."Obviamente hay proyectos en estados con mayores anclas,, pero hoy vemos que el centro, el norte y el sureste tienen proyectos y eso es lo más importante", dijo.Enfatizó que más allá del, se trabaja en promocionar el"Lascrecen, el mundial es un mes, el turismo es de enero a diciembre y el Mundial, más allá de traertrae unapara nuestro país y eso hace que más personas, inversionistas, todo el mundo volteen a ver a nuestro país", dijo.