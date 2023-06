Secuestradores en Chiapas dan plazo para que cumplan sus exigencias

A-AA+

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., junio 28 (EL UNIVERSAL).- El grupo armado que mantiene en su poder a los 16 elementos de la Policía Estatal, dieron un plazo hasta las 23:00 horas de este miércoles, para que los tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, intervengan para liberar a la cantante Nayeli Cinco, raptada el 22 de junio, de su domicilio, en el fraccionamiento Santa Clara, en Tuxtla.

"Hemos tocado muchas puertas para que nos devuelvan a la señora Nayeli. Y hasta ahora la respuesta ha sido negativa. Esta señora Nayeli es una persona inocente que no tiene la menor idea de lo que pasa en Chiapas, así como las 16 personas que tenemos aquí, sabemos que son inocentes y no les haremos daño. Solo queremos que nos hagan caso y que devuelvan a Nayeli y les devolvemos a todos los trabajadores sanos y salvos", dice el hombre que se cubre el rostro con una máscara de plástico.

Así como las autoridades intervinieron para buscar a los 16 agentes de la Policía que están cautivos en poder del grupo armado, ahora deben intervenir los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, Francisco Orantes Abadía, (subsecretario de Seguridad Pública) Roberto Yahir Hernández Terán (director de la Policía Estatal Preventiva) y Marco Antonio Burguete Ramos (director de la Policía Estatal Fronteriza), para buscar la liberación de Nayeli Cinco.

El hombre pide a funcionarios federales que se sumen a la tarea para que intervengan para la liberación de Nayeli Cinco. "Pedimos a las autoridades federales que nos apoyen. No queremos problemas con ustedes. Queremos negociar para rescatar a la señora Nayeli".

Y agrega: "Volvemos a aclarar para que no quede dudas. Solo queremos a Nayeli. Tendrá como plazo hoy a las 23:00 horas, para tener respuesta de parte de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, de lo contrario tomaremos otras medidas".



Privan de su libertad a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas

La tarde del martes 27 de junio, un grupo de personas armadas "levantó" a un grupo de trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas en el en el tramo carretero Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez, en las inmediaciones del crucero Llano San Juan. Los hechos quedaron registrados en video.

Este miércoles, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de la SSPC, confirmó que se trató de 16 trabajadores, mientras que 17 empleadas fueron dejadas en libertad.

Minutos después del reporte a través de Escudo Urbano C5, se desplegó un operativo de búsqueda vía terrestre y aérea, con la participación de un millar de elementos.