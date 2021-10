Sedena deberá publicar número de muertos por acciones militares

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe hacer pública la información sobre el número de militares en servicio y personas civiles lesionadas y fallecidas en acciones militares en donde se hizo uso de armas de fuego, así como de los proyectos activos de desarrollo de armamento de la dependencia.

Así lo ordenó el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), tras resolver la impugnación de un ciudadano quien solicitó esos datos, mismos que le fueron negados de manera parcial.

"Estas resoluciones contribuirán a que se divulgue, por un lado, información desagregada que, además de ser clave para la evaluación de las acciones de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, también coadyuvará en la exigencia de respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho; y por otro lado, datos que permitan dar seguimiento al gasto público en proyectos de desarrollo de armas", subrayó la Comisionada Presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

De acuerdo al caso RRA 8594/21, el solicitante pidió a la Sedena precisar el número de miembros del Ejército en servicio lesionados por arma de fuego, de enero a noviembre de 2018, desglosado por fecha y municipio; el sexo del personal militar y de civiles que fallecieron por arma de fuego, de 2018 a 2020, y el total de militares en activo, desagregado por sexo, para el mismo periodo.

Al dar respuesta a la solicitud, la dependencia señaló que entregaría los archivos con la información requerida, pero no contaba con el detalle del sexo y edad de las personas civiles muertas y heridas por arma de fuego. Asimismo, proporcionó una relación de su personal conforme a las plazas autorizadas, desagregada por año y efectivos.

Inconforme porque la Sedena no le hizo llegar los archivos y la relación del número de miembros del ejército activos no contenía el detalle del sexo, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI.

En alegatos, la dependencia proporcionó los archivos electrónicos y reiteró su respuesta inicial.

Tras analizar el caso, la ponencia de la Comisionada Presidenta determinó que la solicitud fue atendida de manera parcial, pues la relación del personal militar lesionado por arma de fuego no contiene datos de enero a noviembre de 2018.

Se advirtió también que la Sedena puede contar con la información sobre el sexo del personal militar y civiles fallecidos por arma de fuego, ya que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza prevé la obligación de presentar informes públicos anuales de sus actividades que deben contener, entre otros datos, el número de personas fallecidas, desglosado por sexo.

La Secretaría también deberá precisar, por proyecto activo de desarrollo de armamento que lleva a cabo, los recursos destinados, la partida presupuestal de donde provienen, el monto erogado, la etapa en la que se encuentra y el número de personas que participan, especificando su especialidad.

"Información oficial señala que la dependencia efectúa proyectos de desarrollo de armamento, por ejemplo, su tercer informe de labores refiere que en diciembre de 2020 inició la fabricación de 45 mil fusiles FX-05 para atención de la Guardia Nacional, llevando al 31 de julio de 2021 una base de 25 mil 300 armas", expuso Ibarra Cadena.