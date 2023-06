Sedena decomisa 12 lanzacohetes de EU a 5 cárteles mexicanos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), informó que en lo que va en la actual administración se han decomisado a cárteles del narcotráfico 12 lanzacohetes -la mayoría de manufactura estadounidense -pero aseguró que no se han empleado en las agresiones contra las Fuerzas Armadas.

En conferencia del presidente López Obrador y a pregunta expresa, el secretario detalló que de los 12 lanzacohetes decomisados, cinco eran del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); cuatro del Cártel del Pacífico; uno del Cártel del Golfo; uno más a Guerreros Unidos y otro al llamado Nuevo Cártel de Juárez.

Indicó que también se han decomisado 323 fusiles Barrett calibre .50, 221 ametralladoras, 56 lanzagranadas, 18 mil 800 armas largas y 10 mil 193 armas cortas.

"Del armamento que se asegura a las organizaciones criminales aquí en el país hemos informado en muchas ocasiones que aproximadamente el 70% de ese armamento es fabricación norteamericana siendo específico en los lanzacohetes. También hemos asegurado una cantidad importarte de lanzacohetes a la delincuencia organizada.

"Hasta el momento durante las agresiones que hemos tenido no ha seguido o no ha habido momentos en que la delincuencia utilice esos lanzacohetes en contra de las autoridades, no ha habido ninguno caso. Sí lo hemos asegurado, los hemos puesto a disposición de las autoridades, pero no se han empleado y también son de fabricación, muchos de ellos norteamericanos.

