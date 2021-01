Sedena entregará informe del caso Ayotzinapa al GIEI

Para esclarecer la presunta participación de militares en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Ejército entregó información sobre el caso a los familiares de las víctimas y se espera que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, se reúna en las próximas semanas con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En un acto inédito, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos se reunieron con el secretario Sandoval en Palacio Nacional. En el encuentro, el funcionario federal reiteró su disposición a rendir cuentas sobre el crimen, aunque los abogados del caso consideraron que la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes es la parte más endeble de las indagatorias.

"Hoy se hizo la última entrega, toda la información que desde el año 2019 se ha solicitado a la Defensa Nacional se ha entregado, y si hay alguna duda respecto a la misma se ha acordado que el GIEI se reúna con el propio general secretario", informó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al salir de la reunión en la que también participó.

En tanto, Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los normalistas, destacó que el titular de la Sedena mostró disposición a entregar información sobre el caso, a pesar de que hubo "fuertes" reclamos contra el funcionario.

"Él está en la voluntad de dar todo lo que tiene porque ya recabaron toda la información de todos sus elementos que participaron esa noche, hay un compromiso de una reunión con los expertos (del GIEI) a quienes se les tiene que entregar la información y a la comisión presidencial encargada del caso porque es la forma como se deben hacer estas cosas", señaló Felipe de la Cruz.

Mientras que Vidulfo Rosales, abogado del caso, señaló que el talón de Aquiles de la investigación es la relacionada con el Ejército, por lo que se pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador se tuviera este encuentro con el secretario Sandoval.

"Él (secretario) rindió un informe de lo que se ha aportado a la investigación, pero desde el punto de vista de los padres hay limitantes (...) Se generaron documentos, se generaron videos, se generaron elementos de acervo probatorio, necesario para investigar lo que ocurrió, y se considera que el Ejército ha estado dosificando toda esa información, han estado administrándola, no la han dado completa, aunque ellos dicen que sí", criticó Vidulfo Rosales.

En la reunión no faltaron los reclamos contra el general secretario por parte de los familiares de los normalistas.

"La institución militar no ha estado a la altura de la voluntad del Presidente de esclarecer el caso" reclamó María Elena Guerrero, según fuentes allegadas a la reunión.

"Queremos la verdad sea cual sea, pero ya no queremos que traigan de reunión en reunión sin resultados", criticó también el señor Epifanio Álvarez.