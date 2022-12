Sedena ha incautado 266 fusiles Barrett este sexenio

A-AA+

Pese a una disminución de 63% en el aseguramiento de armamento bélico durante el actual gobierno, de acuerdo con lo documentado en los tres primeros años de la gestión de Felipe Calderón, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó una incautación de fusiles Barrett de manera histórica.

En los primeros tres años de la administración de Felipe Calderón se incautaron cuatro unidades Barrett, de la compañía Barrett Firearms Manufacturing; con Enrique Peña Nieto, 74, y en los primeros tres años de López Obrador se aseguraron 205 y hasta septiembre pasado se decomisaron otras 61 armas, con lo que suman 266 en este sexenio.

Los estados donde se registra el mayor número de aseguramientos de ese fusil antimaterial y de francotirador, en tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, son: Tamaulipas, con 108; Michoacán, 25; Sonora, 21; Nuevo León, 10; Sinaloa, 9; Jalisco, 8 y Zacatecas, con 7.

El total de armamento bélico asegurado que comprende fusiles Barrett, ametralladoras, carabinas, escopetas, fusiles, lanzacohetes, lanzagranadas, pistolas, revólveres, rifles, subametralladoras, subfusiles, escopetas de doble cañón y pistolas ametralladoras, de 2007 a 2009, fue de 45 mil 397 piezas. De 2013 a 2015 se documentaron 21 mil 612 armas y de 2019 a 2021 fueron 16 mil 826 piezas, según solicitudes de información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Especialistas consultados por EL UNIVERSAL opinan que el aumento en el decomiso de los Barrett, por ejemplo, indica que los criminales aumentaron su capacidad de fuego en los últimos años y usan armas más pesadas, por lo que se llegó a una escalada de la confrontación entre células delincuenciales o con las fuerzas federales.

El investigador de la violencia con arma de fuego, Eugenio Weigand, detalla que en los últimos años el crimen organizado logró una capacidad de fuego con la que hace frente al Ejército. En los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador ha utilizado los Barrett, como fue el caso del Culiacanazo: "La delincuencia ha contado con armas de tal manera que le ha hecho frente a las fuerzas federales, estatales y municipales". Expresa que la Secretaría de Relaciones Exteriores da prioridad al tema de las armas traficadas desde Estados Unidos, pero debe ser complementado con las causas, la raíz de la violencia y la mejora de las policías.

"El tema es fundamental... la Cancillería ha hecho buenos esfuerzos por llamar la atención a este problema de tráfico desde EU, debe ser complementado con el esfuerzo que puedan hacer otras instancias como la Secretaría de Salud Pública y la Sedena", externa. Detalla que en EU el Departamento de Salud recopila información de hospitales y es una buena base de datos para saber dónde están ocurriendo los homicidios, los accidentes y la violencia doméstica con armas de fuego.

Víctor Carmona, docente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea (CEEFA), resalta que las armas aseguradas son vitales, pero los criminales cambian su dinámica al adquirir otras más fáciles de introducir en vehículos.

La Sedena necesita tomar en cuenta las armas largas, pero no dejar de lado las cortas —como pistolas— que causan el mismo daño e impacto. El experto comenta que existe un contrabando hormiga de armas y explica que la dinámica de los criminales es introducirlas utilizando a mujeres estadounidenses embarazadas, madres solteras o abandonadas que compran las armas en Estados Unidos y las pasan a México.

Yuriria Rodríguez, doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, resalta que el tipo de arma está cambiando: "El Barrett no es un arma que se pueda conseguir en la calle, es de uso especializado que se decomisa a los criminales, como al Cártel Jalisco Nueva Generación, que también usa drones con cargas explosivas".

Agentes de seguridad consultados exponen que el Barrett está cotizado en 13 mil dólares (257 mil pesos) y no cualquiera puede utilizarlo, pues se requiere adiestramiento técnico. El Cártel de Sinaloa también adquiere estos fusiles para atacar a las Fuerzas Armadas, asegura.





Capacidad de fuego 7 de septiembre de 2016

Gatilleros derriban helicóptero de la Policía de Michoacán con un fusil Barrett. Dejan cuatro muertos y un lesionado en el municipio de La Huacana.

17 de octubre de 2019

En el "Culiacanazo" para tratar de capturar a Ovidio, hijo de "El Chapo", se capta un convoy del Cártel de Sinaloa con un vehículo que tenía adaptado un Barrett.

26 de junio del 2020

En el atentado al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación utilizan un Barrett en las Lomas de Chapultepec. Hay tres muertos y 12 detenidos.

21 de mayo del 2020

Miembros de La Familia Michoacana se exhiben con armas Barrett en un video mientras interrogan a presuntos narcotraficantes opositores.

30 de noviembre de 2022

Sicarios de La Familia Michoacana amenazan desde la Ciudad de México a bandas rivales. Los sujetos muestran sus armas, entre ellas Barrett.