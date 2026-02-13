Sedena incautó 85 drones del crimen en 2025

Ciudad de México.- El uso de drones por parte del crimen organizado ha aumentado en los últimos años. En todo 2025, elementos del Ejército y Guardia Nacional (GN) aseguraron en flagrancia delictiva 85 vehículos aéreos no tripulados (VAN, por sus siglas en inglés), mientras que en 2024 se incautaron 12; en 2023, 15; en 2022, 12; en 2021, nueve; 2020 no tiene registro, y en 2019 hubo uno.

Desde 2019 se han asegurado 134 drones, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proporcionadas a El Universal en una solicitud de información.

Durante el 2025, las entidades con mayor número de aseguramientos fueron Michoacán, con 26, y el municipio de Apatzingán documentó 21; Sinaloa, con 26 drones, donde Badiraguato reportó 11 y Culiacán, nueve; Tamaulipas, con seis, donde el municipio de Miguel Alemán tuvo tres y Nuevo Laredo, dos.

El pasado miércoles se registró el breve cierre del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, que el gobierno de Estados Unidos atribuyó a la presencia de drones de un cártel mexicano, y desató confusión. La madrugada del miércoles, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció el cierre del aeropuerto y las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde El Paso, frontera con Ciudad Juárez.

Oswaldo R. Aguilar Rivera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refiere que las células delincuenciales no ponen en riesgo a los operadores humanos.

"Normalmente los drones que conocemos son los que se usan para fines de diversión o de fotografía, pero los vehículos aéreos no tripulados que utiliza la delincuencia organizada son parecidos a los que usan las fuerzas de seguridad y pueden contener mecanismos artillados para dispararlos desde lo alto. Por ejemplo, en Michoacán han usado tecnología no tan avanzada, drones adaptados domésticos con granadas que funcionan al estilo de los kamikazes, cargados de artefactos explosivos y los dejan caer en algún objetivo", externa.

Aguilar Rivera enfatiza que los drones que no son artillados se emplean con fines de vigilancia a instalaciones de seguridad e incluso para controlar a su misma organización criminal.

En tanto, el doctor Rubén Ortega Montes, experto en temas de seguridad, procuración y administración de justicia, dice que la tecnología ha alcanzado a ser parte de la delincuencia organizada y hoy están utilizando el aire como una manera más de infundir su poderío y marcar su territorio a través de los drones.