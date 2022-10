Sedena no se reunió con diputados para evitar "circo": Mario Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Ante la reprogramación de la reunión entre diputados y el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, el dirigente de Morena, Mario Delgado afirmó que no acudió porque la oposición sólo quiere hacer "circo".

En conferencia de prensa, el líder morenista señaló que los legisladores de oposición no quieren discutir los temas de seguridad, sino montar "su show".

"No hay seriedad. No puede ir el secretario de Defensa, ni de Marina o la secretaria de Seguridad Pública a una Cámara donde los diputados de la oposición lo que quieren es circo, le han restado mucha seriedad al debate legislativo", acusó.

En tanto, cuestionó que diputados critiquen el actuar de la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas, mientras los gobiernos estatales piden su apoyo.

"Estoy de acuerdo en que mientras no haya condiciones de seriedad, no vale la pena que el secretario de Marina, Defensa o la secretaria de Seguridad Pública vayan a la Cámara de Diputados", subrayó.

Por otra parte, el dirigente de Morena, Mario Delgado hizo un llamado a mantener la unidad interna previo a la elección del candidato a la gubernatura de Coahuila, tras los señalamientos de Armando Guadiana contra funcionarios.

Esta semana, el senador Armando Guadiana publicó un desplegado en el que acusó al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja y al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas de armar una campaña de desprestigio en su contra previo a las elecciones locales.

"Hago un llamado a los compañeros que están participando en Coahuila a que nos unamos, que lo más importante es que Morena pueda triunfar en ese estado", subrayó.

Delgado Carrillo afirmó que el senador no tiene ningún tema que esconder sobre sus empresas, y lo calificó como una persona honorable.

"Yo respeto mucho al senador Guadiana, pero no coincido nada en su denuncia que hace, porque conocemos a Ricardo Mejía, a Jesús Ramírez que son personas comprometidas con el movimiento, intachables que no tienen las mañas que sí tienen en Coahuila", manifestó en conferencia de prensa.

"Ricardo Mejía es un servidor público honorable, y qué decir de Jesús Ramírez, que sería incapaz de andar metiendo fuego amigo", añadió.

Además, el líder guinda aseguró que el partido va arriba en las encuestas de la próxima elección de la gubernatura del estado.

Por ello, señaló que la única opción que tiene la oposición para sobrevivir el próximo periodo electoral es tener un "Morena dividido".

"Coahuila es el penúltimo reducto que le queda al PRI, y allí ha estado una de las mafias de este partido gobernando por lo menos los últimos 20 años. Siempre la derecha y estos caciques ponen trampas de manera permanente, buscando dividir a nuestro movimiento, buscando que nos peleemos entre nosotros, pero hay que estar muy avispados", advirtió.