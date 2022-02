Sedena reforzará seguridad en aduanas del país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que reforzarán las aduanas del país con elementos de la Sedena para combatir el tráfico de drogas, el contrabando, mejorar la seguridad y que no haya corrupción.

"Vamos a fortalecer las aduanas con la presencia de elementos de la Sedena, ofícieles y tropa, para seguir combatiendo el tráfico de drogas, el contrabando y garantizar la seguridad".

Acompañado por su Gabinete de Seguridad y la gobernadora María Eugenia Campos (PAN); el titular del Ejecutivo destacó que su gobierno trabaja de manera coordinada con la mandataria estatal.

"Llevamos muy buena relación con la gobernadora María Eugenia Campos y estamos trabajando de manera coordinada para atender las demandas del pueblo de Chihuahua y en este caso las relacionadas con seguridad".

El mandatario señaló que como parte de su gira de trabajo por la entidad visitará la aduana de esta ciudad fronteriza.

"Los puertos estarán manejadas por la Secretaría de Marina, las aduanas la Defensa para garantizar que no haya corrupción, que las aduanas no sean botín y se tenga un manejo honesto en las aduanas".