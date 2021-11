Sedena y Semar, las instituciones que "cuentan con mayor confianza del pueblo", defiende AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el desempeño del general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional (Sedena) y del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar), al calificarlos como dos funcionarios excepcionales, que le aligeran la carga de la responsabilidad al frente del gobierno.

Al encabezar la ceremonia por el Día de la Armada de México, el titular del Ejecutivo federal señaló que los dos secretarios le ayudan a mantener la convicción de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

"Hace unos días, en la conmemoración del 20 de noviembre se otorgó un reconocimiento especial, tanto al secretario de la Defensa, como de Marina, al almirante José Rafael Ojeda Durán, por primera vez se entrega un reconocimiento cuyo título es el de la honestidad, presidente de México que al mismo tiempo es comandante de las Fuerzas Armadas decide entregar este reconocimiento a la honestidad del secretario de Marina, y del secretario de la Defensa, desde luego esto incluye la lealtad, incluye la entrega, el compromiso en bien del pueblo, en bien de nuestra nación", dijo el presidente.

"Yo les comento a ustedes que tengo la fortuna de contar con el respaldo del secretario de la Defensa, el secretario de Marina, dos integrantes de las Fuerzas Armadas excepcionales, dos ciudadanos ejemplares, que me ayudan mucho, en la responsabilidad que tengo. Me alivian, me aligeran la carga de responsabilidad para no fallarle al pueblo de México, para seguir manteniendo nuestra convicción de no mentir, de no robar, y de no traicionar al pueblo de México", dijo.

En las instalaciones de la secretaría de Marina, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas agradeció en nombre del gobierno federal el apoyo que la Sedena y la Semar prestan en tareas de seguridad.

Destacó que una encuesta del Inegi señala que ambas dependencias federal son las que cuentan con más respaldo y confianza entre los mexicanos.

"El Inegi hace una encuesta de cómo ve el pueblo a sus instituciones y cuando se le pregunta sobre la Armada, sobre la Semar, aparece esta institución con una aprobación de más del 80%. Lo mismo a la Secretaría de la Defensa, son las dos instituciones mejor valuadas en el gobierno, las que tienen más respaldo y cuentan con más confianza de nuestro pueblo", señaló el presidente.

"En esta nueva etapa, nosotros tenemos que agradecer mucho a esta institución. Hablo a nombre del Gobierno de México, agradecerles por el apoyo que están prestando en tareas de seguridad pública. Como ustedes saben no podía ni la Armada ni el Ejército participar en tareas de seguridad pública, no lo permitía la constitución y era muy difícil para el gobierno enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia".

Y agregó: "Se contaba con la Policía Federal, que en sus mejores tiempos llegó a tener 40 mil elementos, pero la mitad encargados de labores administrativas, solo la mitad se dedicaba a operaciones de seguridad pública, y no llegó esa institución a consolidarse, se desvió, no se le dio apoyo, no se profesionalizó a sus elementos, no se crearon instalaciones y se echo a perder. Pero imagínense cómo enfrenar el grave problema de la inseguridad y de la violencia solo con 20 mil efectivos en un país de 126 millones de personas".

Añadió que: "Por eso, decidimos enviar una iniciativa de reforma al Congreso para que se le permitiera a la Sedena, a la Semar, ayudar en labores de seguridad pública- Esa iniciativa fue aprobada casi por unanimidad, todos los partidos, aprobaron esa reforma constitucional y a partir de entonces ya se cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas para participar en labores de seguridad".