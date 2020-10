Segob advierte riesgo de repunte de Covid-19 en próximas semanas

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, encabezó este jueves una reunión con integrantes del gabinete federal y gobernadores de 15 estados de la República para atender temas relacionados con la pandemia del Covid-19.

En el encuentro, donde se hizo un análisis del semáforo epidemiológico, no participaron los 10 gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista (Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Durango y Tamaulipas).

Por otra parte, frente a los 15 Ejecutivos locales que sí asistieron a la reunión, Olga Sánchez Cordero advirtió que México corre el riesgo de que haya un repunte de contagios de Covid-19, que se saturen los hospitales y que las muertes por el virus se incrementen.

"Es un riesgo que estamos o que podemos padecer en las siguientes semanas y que tenemos que enfrentar. Riesgo en el cual tenemos que actuar juntos para cumplir las tareas que tenemos encomendadas, que es cuidar la salud de toda nuestra gente", dijo la ministra.

Aseveró que aunque podría registrarse este repunte de contagios de coronavirus, el gobierno federal no tiene previsto adoptar medidas de penalización administrativas por no respetar las medidas de prevención y cuidados, ni tampoco establecer toques de queda.

"Vamos a seguir actuando convencidos de que, si nos comunicamos adecuadamente y comunicamos a la sociedad y la gente, van actuar con responsabilidad y con prudencia, transmitiendo esta nueva cultura del cuidado, esta nueva cultura de que todos debemos cuidarnos", señaló la secretaria.

Al encuentro virtual asistieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores de Veracruz, Zacatecas, Tabasco, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos, Nayarit, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Chiapas y Baja California Sur.

También hubo representantes de Tlaxcala, Sonora, Baja California, Campeche, Durango y Yucatán.

Mientras que por el gobierno federal participaron el secretario de Salud, Jorge Alcocer; la secretaria de Economía, Graciela Márquez; la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, entre otros funcionarios.