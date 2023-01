Segob impulsará que designación de consejeros del INE sea aleatoria

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que el gobierno federal impulsará que los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que serán designados en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, sean elegidos por medio de insaculación, es decir, de forma aleatoria.

"Ni modo que no quieran que sepan los mexicanos cómo eligieron a Lorenzo Córdova, pues si fue cuota. Por eso, ahora, nosotros vamos a impulsar que se cumpla con el proceso constitucional, y finalmente sean insaculados los 20 mexicanas, mexicanos que acrediten ser los más capacitados", refirió en Hidalgo, a donde acudió a firmar un convenio con el gobierno estatal.

En cuanto a las acusaciones realizadas en días pasados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre fraude en la elección presidencial, dijo: "eso no es una acusación, esa es una realidad y por eso los mexicanos requerimos una reforma electoral a profundidad, para que se acabe el tiempo en el que se repartían los consejeros electorales, era el botín de los partidos".

Afirmó que los partidos de oposición están en su derecho de presentar acciones de inconstitucionalidad en contra del llamado Plan B, de reformas a leyes secundarias en materia electoral.

"Están en su derecho, y la Corte resolverá, precisamente, en cuanto a derecho, nosotros sostenemos que la reforma es plenamente constitucional", dijo.

Y negó que haya un pleito entre el gobierno federal y el INE por las acusaciones del titular del Ejecutivo.

"Yo no veo que haya pleito entre el gobierno federal y el INE, al contrario, lo que sí hay es una iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral que ya fue aprobada en el congreso, fue parcialmente aprobada en senadores, y ahora estamos a la espera que senadores inicien sesiones para que se discuta. Yo no veo acusaciones graves en de nuestra parte", aseveró.