Segob reconoce el combate al hampa en Guanajuato

Un mes después de declarar que Guanajuato es el "paraíso de los índices delictivos", el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció la estrategia de combate a la delincuencia y la seguridad pública del gobernador de esa entidad, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a quien llamó "mi amigo".

En su visita a tierras guanajuatenses para dialogar con representantes de los sectores de la sociedad sobre la reforma que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el funcionario señaló que falta hacer un último esfuerzo, pero destacó la disminución en los delitos de alto impacto.

"Yo les puedo decir que hoy Guanajuato, en el secuestro, está en el lugar 30 a nivel nacional, llegó a estar en séptimo u octavo. En extorsión, si mal no recuerdo, van en 22 o 23, y llegaron a estar en tercero; en robo de vehículos estaban en tercer lugar y ahora creo que están como en 23 o 24, el robo a autotransporte se disparó un poquito, pero está todavía debajo de la media nacional", matizó López Hernández.

Advirtió que ahora el combate tiene que ser contra el homicidio doloso, que obedece a otros factores: "Nosotros desde luego que estamos convencidos que donde existe todavía marginación es mucho más fácil que incube el germen de la violencia, pero creo que si trabajamos de manera coordinada, y aquí el gobernador sabe que las fuerzas federales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, están dispuestos y están trabajando prácticamente las 24 horas del día".

López Hernández destacó la importancia del trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal, pues "no podemos, quienes somos autoridades, darnos el lujo de dividir o de confrontar en Guanajuato, en un estado que es pilar del desarrollo económico del país.

"Nosotros estamos para construir, para apoyar, y aquí ante ustedes lo digo. Ratifico la total disposición del gobierno federal, la instrucción precisa del Presidente de la República de mantener el diálogo y encontrar caminos de entendimiento con el gobernador Diego Sinhue, porque ello es en beneficio de los guanajuatenses", señaló.

El titular de Gobernación sub- rayó que Guanajuato es el segundo estado con la tasa de desempleo más baja del país, con 2.1 y es ejemplo de dinamismo, de crecimiento económico. Están por completarse ya 5 mil millones de dólares de inversión.

"Se nota el dinamismo, como decimos allá en el pueblo, el movimiento en Guanajuato, en sus ciudades hay bonanza económica y ahora, pues nosotros tenemos que hacer todo para garantizar la seguridad a esa inversión", precisó López Hernández.

En rueda de prensa posterior, el secretario de Gobernación confirmó su participación en la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo 27 de noviembre de la glorieta del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.