Segob reporta reducción de bloqueos carreteros en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que de los 11 bloqueos carreteros que se iniciaron esta mañana en nueve entidades del país por parte de transportistas y productores agrícolas, para las 6 de la tarde solo se mantenían obstruidos cinco vialidades en igual número de estados.

Acciones de la autoridad

La dependencia federal destacó que se redujo el número de bloqueos gracias a la intervención institucional y a los mecanismos de diálogo implementados por el Gobierno de México.

"Las autoridades federales han mantenido coordinación permanente con gobiernos estatales y representantes de los sectores involucrados, buscando la menor afectación a la ciudadanía, respetando el derecho a la libre manifestación", puntualizó en un comunicado.

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¿Qué vialidades permanecen bloqueadas?

La Segob exhortó de nueva cuenta a integrantes de las organizaciones que aún mantienen bloqueos a acudir a las vías institucionales de diálogo y liberar las vialidades para evitar afectaciones a la ciudadanía y garantizar el libre tránsito en las carreteras del país.

Detalló que los bloqueos carreteros que permanecían hasta las 18:00 horas son:

· Mexicali, Baja California: Carretera Federal 2D Mexicali-San Luis Río Colorado

· Guanajuato: Carretera Federal 110, Pénjamo-La Piedad

· Michoacán: Autopista México-Guadalajara (caseta Contepec)

· Tlaxcala: Carretera Federal 136 de la México-Veracruz

· Morelos: Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo.