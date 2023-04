Segob se burla de la ley al nombrar a funcionario de Prodecon, acusa Concamin

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- La designación del Subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) que hizo la Secretaría de Gobernación (Segob) es contrario a la legislación vigente, aseguró la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El pasado 3 de abril, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión a Armando Ocampo Zambrano como subprocurador, quien de acuerdo con el estatuto se convierte en Procurador en funciones.

Sin embargo, el Estatuto Orgánico de la Prodecon solo da la facultad de nombrar y remover a servidores públicos de esa institución al titular de dicha Procuraduría. Además, es facultad del Ejecutivo Federal presentar una terna de candidatos al Senado para que se elija al titular de la Prodecon, lo que no se ha hecho, señaló.

La Concamin afirmó que "de acuerdo con la página web de la institución, Ocampo Zambrano asumió el encargo de Titular en Funciones de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, lo que representa una burla a la legislación vigente".

Ello porque a pesar de no tener facultades legales para nombrar funcionarios, Gobernación asignó a uno, por lo que la Concamin "hace un llamado para que el Gobierno se sujete a la ley en el nombramiento del titular de la Prodecon, porque en un país de leyes e instituciones no se puede actuar al margen del marco legal".

"Es muy importante salvaguardar la existencia, autonomía y continuidad de la Prodecon", indicó la Concamin en un comunicado.