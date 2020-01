Segob y Salud se deslindan de extrabajadores del Seguro Popular

Las secretarías federales de Gobernación y Salud se deslindaron del futuro laboral de los extrabajadores del Seguro Popular, quienes este año se quedaron sin empleo debido a la desaparición de esa institución y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

César Camargo, representante de los extrabajadores del Seguro Popular en la Ciudad de México, explicó que el conflicto laboral deberá ser resuelto con los 32 gobiernos estatales porque estos son los responsables de las contrataciones en el Insabi y no la Federación.

Esta respuesta fue la que recibió César Camargo luego de reunirse con Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud (Ssa).

"Desgraciadamente nuevamente nos quedamos con las dudas, nuevamente nos quedamos con la incertidumbre, nos dijeron que tenemos que ir con nuestra entidad federativa a obtener respuestas, nos están diciendo aquí que la entidad federativa es la responsable porque va a ser nuestro patrón", señaló.

Agregó que aún no hay certidumbre de que puedan continuar trabajando en el sector salud a través del Insabi, pues serán los estados quienes definirán el futuro de los exempleados del Seguro Popular.

"No tenemos nada, se podría decir que la Ssa se deslindó (de la recontratación), tenemos que ir a buscar respuestas para ver qué sucede", dijo César Camargo, quien añadió que no tenían conocimiento de que las entidades federativas se harán cargo de los trabajadores en el Insabi.

Antes de acudir a la Ssa, decenas de extrabajadores del Seguro Popular acudieron a la Secretaría de Gobernación, donde tampoco recibieron una respuesta precisa sobre cuál procedimiento debían seguir para recuperar sus empleos.

Sin embargo, luego de la reunión en la Ssa, César Camargo aseguró que desde mañana los inconformes entablarán diálogo con las autoridades locales de cada estado para tener una respuesta al conflicto.