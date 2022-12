Seguían a Ciro Gómez Leyva desde su lugar de trabajo: García Harfuch; iban directo contra él, dice Sheinbaum

A-AA+

En torno al atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, agentes identificaron un vehículo que posiblemente hizo de muro en el ataque cometido por dos sicarios que dispararon en su contra la noche del jueves 15 de diciembre, informó el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Harfuch, en conferencia de prensa, junto a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Los primeros avances en las indagatorias lograron ubicar a través de las cámaras de la Ciudad, este vehículo en el lugar de los hechos por lo que se busca la ruta que utilizó.

En tanto, la motocicleta de color rojo en la que escaparon los agresores enfiló hacia el norte de la ciudad.

Los presuntos sicarios utilizaron casquillos 9 milímetros.

El copiloto de la motocicleta fue el que disparó en contra del periodista y después huyeron hacia el Estado de México.

Seguían al periodista

El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch informó que los sicarios siguieron desde Grupo Imagen al periodista Ciro Gómez Leyva.

Por eso mismo se reservarán datos por seguridad y para no entorpecer la investigación.

La carpeta de investigación se abrió con tentativa de homicidio. Dijo que aún no tienen un móvil establecido del ataque así como el tiempo que llevaban planeando el atentado.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum mostró su solidaridad con el periodista Ciro Gómez Leyva y aseguró que estarán " pendiente de él y su familia".

"Lo que él necesite", aseguró la jefa de gobierno. También remarcó que ha estado en comunicación con la periodista.

"Iban directo contra él", así respondió la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum tras el ataque a balazos del que fue víctima el periodista Ciro Gómez Leyva, la noche de este jueves 15 de diciembre afuera de su casa, y del que salió ileso.

Fue durante una entrevista en que la periodista y conductora Raquel Flores de Radio Fórmula, interpeló a la mandataria: "¿Iban directo a matarlo?".

Por lo que Sheinbaum aseguró que, efectivamente, ese era el objetivo.

"En cuanto supe hablé personalmente con él, el secretario (Omar Harfuch) ya había hablado con él para poder brindarle todo el apoyo y la protección que requiera", explicó la jefa de gobierno.

Finalmente dijo que el periodista sabe que tiene todas "las garantías de que vamos a llegar al fondo".

De acuerdo al secretario de seguridad cualquier amenaza que sufra un periodista la "instrucción es atenderla inmediatamente".

Sobre versiones de la clase política, la jefa de Gobierno, indicó que no debe politizarse. "Ni creo que debe hacerse así. Lo que nos corresponde es la investigación".

También dijo que la libre expresión es sagrada.

"Hay libre expresión. Todo mundo puede opinar. El tema es que nosotros protegemos y valoramos la labor de los periodistas. Tienen toda el apoyo del gobierno federal y de la Ciudad", aseguró Sheinbaum.