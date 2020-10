Seguidores de Samuel García le piden independizar a Nuevo León

Mientras el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, amenazó con tomar la presa El Cuchillo para impedir que se trasvase un solo metro cúbico de agua para pagar adeudos a Estados Unidos, "en compensación" por la que no entregaron en Chihuahua que se pusieron "bravos" contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus seguidores le pidieron independizar a Nuevo León del resto del país, pues afirmaron "no necesitamos nada de los demás".

Acompañado por la diputada local de MC, Mariela Saldívar, el senador acudió el viernes a entregar un escrito ante la Comisión Nacional del Agua (CNA), para exigir a la dependencia federal que no entregue el equivalente a 250 millones de metros cúbicos de las presas El Cuchillo y Marte R. Gómez, que hoy están al 100 y 112 por ciento de su capacidad, ya que dicha cantidad, representa el 70 por ciento del consumo anual de esta zona metropolitana.

Según la CNA, este sábado, El Cuchillo, que se localiza en China, Nuevo León, se encuentra ligeramente arriba del 100 por ciento de llenado con un total de mil 127.190 millones de metros cúbicos de agua, respecto al NAMO (Nivel de Aguas Máximas Ordinarias) de 1, 123 millones de metros cúbicos, nivel máximo para que se pueda operar adecuadamente, mientras la Marte R. Gómez, de Tamaulipas, registra un almacenamiento de 877.834 millones de m3, es decir un 112 por ciento respecto al NAMO de 844 millones de metros cúbicos.

García dijo estar muy preocupado y consternado porque el presidente Andrés Manuel López Obrador "para cumplir un tratado de hace 70 años, se van a robar 250 mm3 de la presa El Cuchillo, que representa el 70 por ciento del agua que consume la zona metropolitana".

Advirtió que MC y los ciudadanos de Nuevo León no van a permitir que se roben esa agua, por la simpleza que el presidente "no pudo con Chihuahua". Expresó que, si es necesario, para impedir que se mande un solo metro cúbico de líquido a Estados Unidos "para pagarle a Trump, que va perder" (las elecciones), van a tomar la presa El Cuchillo, porque "no vamos a permitir que Nuevo León pague los platos rotos de Chihuahua".

El senador de MC afirmó, "si tenemos que ponernos bravos como en Chihuahua, vamos a venir a sacar al personal de la CNA –de las oficinas de Monterrey- para que no abra las compuertas; que sepa el presidente que aquí no nos vamos a dejar.

Emplazó al gobernador Jaime Rodríguez para que no se esconda ante un hecho tan grave, y lo conminó a que le pida al gobernador de Chihuahua Javier Corral, que, así como Nuevo León fue solidario con él ante la batalla por el agua", apoye al estado.

Y lo mismo demandó a los gobernadores de la Alianza Federalista, "que nos arropen porque estamos ante un presidente cegado por el autoritarismo, y el centralismo", ya que con gran nivel de simpleza comete un acto tan grave que es quitarnos el agua de todo un año, sin estudios, sin consulta y a sus anchas, "para quedar bien con Estados Unidos".

Ante la postura asumida por García Sepúlveda, algunos de sus seguidores de redes sociales, le demandaron independizar al estado.

Misael VR, comentó: "Estoy harto de vivir en este sufrimiento llamado Estados Unidos Mexicanos, por favor Samuel, ya independiza el estado, no necesitamos nada de los demás y tal parece que los demás tampoco nos necesitan según ellos, así que mejor (que) cada quien se rasque con sus uñas, solo así alcanzaremos el primer mundo".

Otro seguidor le pidió que busque separar al estado de la Federación, con el argumento de que "Nuevo León es próspero y trabajador, no necesitamos de la Federación" y, expresó, estaríamos mejor separados del resto del país.

Pero no faltó quien lo rebatiera y lo llamara "imbécil", por quejarse de que le quieren robar el agua a Nuevo León, "pero bien que ustedes querían el agua de una ciudad de San Luis Potosí", en alusión al proyecto Monterrey VI -ya cancelado por su alto costo y protestas de comunidades campesinas-, por el que se pretendía traer el líquido del río Pánuco y sus afluentes de la Huasteca potosina y veracruzana, para abastecer a la zona metropolitana.