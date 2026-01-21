Seguirá clima frío en gran parte del país

Ciudad de México.- Para hoy, en casi todo el país, habrá precipitaciones, rachas de viento fuertes y ambiente frío a muy frío por la mañana y noche con heladas en regiones altas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El Servicio prevé intervalos de chubascos en Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Colima, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En cuanto al viento, se esperan rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Puebla. En amplias zonas del norte, centro y sureste del país, así como en costas del Pacífico y golfo de México, se prevén rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. También se pronostica oleaje de 3 a 4 metros en el golfo de Tehuantepec y de 1 a 2 metros en la costa de Quintana Roo.

Durante la mañana se estiman temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius con heladas en zonas altas de Chihuahua y Durango, y de menos 5 a 0 grados en regiones serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. En zonas montañosas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro se prevén mínimas de 0 a 5 grados.

Estas condiciones serán generadas por la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste y occidente del país, la corriente en chorro subtropical, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, así como por un sistema frontal que recorrerá la zona fronteriza del noreste y se desplazará hacia el norte del golfo de México.