"Seguirá la relación comercial con EU", dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien declaró este martes que el T-MEC era "irrelevante" e insistió en que "no necesitamos autos hechos en México".

"Hay mucha integración, entonces no voy, no voy a debatir en particular, sino sencillamente la importancia que tiene para ambos países que se mantenga la relación comercial con Estados Unidos", declaró.

En su conferencia mañanera de este miércoles 14 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo confió en que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos, además que quienes más defienden al T-MEC son los empresarios estadounidenses.

"Las economías están muy interrelacionadas, muy integradas, la economía de Canadá, Estados Unidos y México. Quienes más defienden el Tratado son los empresarios estadounidenses, los que más; por supuesto México también porque hay una integración muy grande", dijo.

Al destacar que en territorio mexicano se tienen "muchísimas plantas de producción" estadounidenses, no solo de autos sino de otros temas, la titular del Ejecutivo federal aseguró que hay confianza en el país: "Entonces estoy convencida que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos".

Comentó que cuando productores y transportistas cerraron el año pasado el puente de Ciudad Juárez, su gobierno recibió llamadas para que se abriera la frontera porque estaba afectando ya a la producción en Estados Unidos de distintas áreas.

Defiende envío de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el envío de petróleo mexicano a Cuba responde a un criterio de ayuda humanitaria y descartó que esta decisión tenga algún impacto negativo en la relación bilateral con Estados Unidos o con el presidente Donald Trump.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal subrayó que la política exterior de México se rige por los principios constitucionales de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no intervención, por lo que reiteró que corresponde exclusivamente al pueblo cubano definir su propio destino.

"Nosotros creemos que quien debe decidir el destino de los cubanos son las y los cubanos, porque esa es nuestra Constitución: la soberanía de los pueblos", afirmó.Sheinbaum señaló que, en el contexto de las diferencias históricas entrey Cuba, México está en la mejor disposición de fungir como un vehículo de diálogo, siempre y cuando exista voluntad de ambas naciones y se establezcan las condiciones adecuadas para ello.Respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex), la presidenta adelantó que su gobierno presentará un informe detallado sobre el volumen de petróleo que se envía a Cuba como parte de esta ayuda, así como sobre la situación general de la empresa productiva del Estado.Destacó que Pemex atraviesa por un momento sólido, gracias al trabajo realizado en la administración anterior y a la consolidación de una visión de largo plazo, con el respaldo de la Secretaría de Hacienda. Incluso, resaltó que este modelo ha permitido mejorar la percepción de las calificadoras internacionales."Pemex es una empresa del pueblo de México y tenemos la obligación de informarle cómo va Pemex y cómo va el gobierno. Pemex va muy bien", sostuvo.La presidenta señaló avances relevantes en áreas estratégicas como la refinación y la petroquímica, al indicar que la capacidad de refinación se encuentra en su nivel más alto y que continúan los trabajos para concluir proyectos heredados, como la refinería de Dos Bocas, que ya alcanza una producción superior a los 300 mil barriles diarios.Finalmente, Sheinbaum reiteró que la cooperación energética con Cuba no representa un giro en la política exterior mexicana ni una confrontación con, sino una acción solidaria enmarcada en los principios históricos de México en materia internacional.

