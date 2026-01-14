El Club Rotario San Luis Potosí del Real llevó a cabo una sesión en la que recibió la visita de la Gobernadora del Distrito 4130 Alma Bertha García Betancourt.

El objetivo de la misma fue compartir las prioridades, metas y proyectos del Distrito.

Ademas, la gobernadora con las socias de este club realizaron un recorrido por las instalaciones al Instituto Geriátrico Nicolás Aguilar, donde realizan un proyecto de Servicio, denominado "La Memoria del Corazón", que es una estancia de día como apoyo integral para personas con Alzheimer y sus cuidadores en San Luis Potosí, a fin de conocer las necesidades de las personas de la tercera edad que se encuentran internados allí.

Esta segunda sesión rotaria estuvo presidida por la mesa directiva del club, la Presidenta 2025-2026 Dubelza Beatriz Oliva Garza, Secretaria María Lourdes Pastrana Cortés, Past President Rocío Angélica Cárdenas Quibrera, y Presidenta Electo 2025-2026 Silvia Leticia Sánchez Aguilar, así como por las socias del club.

Los temas para tratar fueron las metas prioritarias en el club.