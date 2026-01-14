logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

COMPROMETIDO CON PERSONAS VULNERABLES

Por Maru Bustos PULSO

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

El Club Rotario San Luis Potosí del Real llevó a cabo una sesión en la que recibió la visita de la Gobernadora del Distrito 4130 Alma Bertha García Betancourt.

El objetivo de la misma fue compartir las prioridades, metas y proyectos del Distrito.

Ademas, la gobernadora con las socias de este club realizaron un recorrido por las instalaciones al Instituto Geriátrico Nicolás Aguilar, donde realizan un proyecto de Servicio, denominado "La Memoria del Corazón", que es una estancia de día como apoyo integral para personas con Alzheimer y sus cuidadores en San Luis Potosí, a fin de conocer las necesidades de las personas de la tercera edad que se encuentran internados allí.

Esta segunda sesión rotaria estuvo presidida por la mesa directiva del club, la Presidenta 2025-2026 Dubelza Beatriz Oliva Garza, Secretaria María Lourdes Pastrana Cortés, Past President Rocío Angélica Cárdenas Quibrera, y Presidenta Electo 2025-2026 Silvia Leticia Sánchez Aguilar, así como por las socias del club. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los temas para tratar fueron las metas prioritarias en el club.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF
ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

SLP

Maru Bustos

ELIGE NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

FESTEJAN A LAS ENFERMERAS EN SU DÍA
FESTEJAN A LAS ENFERMERAS EN SU DÍA

FESTEJAN A LAS ENFERMERAS EN SU DÍA

SLP

Maru Bustos

RECONOCEN SU HUMANITARIA LABOR, ENTREGA Y PROFESIONALISMO

¡CÁLIDO ENCUENTRO!
¡CÁLIDO ENCUENTRO!

¡CÁLIDO ENCUENTRO!

SLP

Maru Bustos

GENERACIÓN DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UASLP

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!
¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

SLP

Maru Bustos

CELEBRA EMOCIONADA ENTRE AMIGAS