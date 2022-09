Seguiré resistiendo, dice Ricardo Monreal

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reiteró en Xochimilco que buscará ser candidato presidencial para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, y subrayó que “vamos a vencer los temores, los miedos, las ingratitudes, porque nos asiste la razón histórica y la razón moral”.

En evidente respuesta a los señalamientos del dirigente nacional de Morena a los aspirantes a la candidatura presidencial a no actuar como adversarios y que “ninguna ambición personal está por encima del proyecto”, Monreal dijo: “No queremos otra cosa, queremos la justicia. No queremos otra cosa, queremos la libertad. No queremos otra cosa, queremos la democracia y que este país prospere y escale niveles de desarrollo social, económico y político”.

“Seguirá resistiendo y luchando por mi país, luchando por nuestra patria”, dijo ante productores agrícolas, comerciantes y vecinos de la zona lacustre de la Ciudad de México que lo recibieron con el grito “Presidente, presidente, presidente” cuando arribó a bordo de una trajinera.

Exhortó a los habitantes de Xochimilco y Tláhuac a no tener temores, ni miedos, “ni a las ingratitudes porque nos asiste la razón histórica y la razón moral”.

“Puedo caminar en cualquier parte del país con la frente en alto, por eso lucho y voy a seguir resistiendo, luchando por mi país, luchando por nuestra patria”, expresó.