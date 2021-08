Seguiremos conteniendo la migración a EU, advierte AMLO

Un día después del enfrentamiento en Huixtla entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (Inami), el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno seguirá conteniendo a migrantes que busquen llegar a Estados Unidos.

Al inaugurar el edifico de planta de esterilización de moscas del Mediterráneo, el titular del Ejecutivo federal manifestó que se deben de buscar soluciones de fondo y estructurales, por lo que llamó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden a entregar visas temporales a trabajadores centroamericanos.

"¿Por qué se va a la gente a buscarse la vida? ¿Por qué emigra, por qué salen de sus pueblos? Por necesidad, nadie lo hace por gusto. Si los pueblos hay trabajo, programas a la gente, es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio, porque si no, es muy difícil.

"Vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales", dijo.

Acompañado por el gobernador Rutilio Escandón, el presidente López Obrador señaló que el gobierno del Estados Unidos tiene que entregar visas temporales para trabajadores de la región de Centroamérica, y aseguró que esto "no les afecta", sino que al contrario las necesitan ante la falta de fuerza de trabajo.

"También Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica y no les afecta en nada porque se necesita en Estados Unidos y en Canadá la fuerza de trabajo. No tienen fuerza de trabajo la población mayor y cómo se va a crecer si no hay fuerza de trabajo", dijo.