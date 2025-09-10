Seguiremos pagando "maldita deuda corrupta de FCH y EPN", dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que con el Paquete Económico 2026 se seguirá rescatando a Petróleos Mexicanos (Pemex) y continuará pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña".

La jefa del Ejecutivo federal señaló en conferencia de prensa que no se puede dejar de pagar esta deuda porque son deudas a bancos, fondos, entre otros.

"Tenemos que seguir rescatando a Pemex por esa terrible deuda que adquirieron Calderón y Peña. El próximo año Pemex tendría que pagar solito 250 mil millones de pesos de vencimientos de pago de intereses imagínense, 250 mil millones, 250 mil millones de pesos. ¿De qué tamaño es eso? Pues nada más les platico, el AIFA el costó 75 mil millones. fíjense nada más, esta deuda irresponsable, corrupta que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex. Nos toca pagarla a nosotros en esta administración, los vencimientos", afirmó.

"¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar, no se puede no pagar, tenemos que pagar son deudas a los bancos, fondos etcétera ¿Entonces que estamos haciendo? Si lo tuviera que pagar solito Pemex la deuda saldría muy cara porque los intereses con Pemex son muy caros por esa maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Así le vamos a llamar: `La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex´".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal acusó que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto optaron por endeudar a Pemex y bajar la producción.

"Endeudaron Pemex y se produjo menos petróleo", afirmó.

Garantiza todos los programas sociales en Paquete Económico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que con el Paquete Económico 2026 se garantizan los programas sociales, y aumenta el presupuesto para salud, educación, vivienda, así como la inversión pública para la construcción de trenes y carreteras.

"¿Qué características tiene lo que se presentó? Uno: garantía de todos los programas de bienestar, todos los programas de bienestar garantizados.

"Número dos: aumenta la inversión en salud. Por ahí ha estado saliendo en las redes que disminuye: falso, aumenta. ¿En dónde aumenta? principalmente en el IMSS-Bienestar. Si sumamos todo lo que tiene que ver con salud: Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE, aumenta; Educación, aumenta el presupuesto en educación; Vivienda, aumenta; Inversión pública para trenes, carreteras, agua, aumenta. Garantizados todos los derechos de las mexicanas y mexicanos, y al mismo tiempo garantiza la inversión".

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal indicó que lo que sí disminuye es el gasto de operación del gobierno sin afectar los gastos administrativos del gobierno por ejemplo, los salarios de los altos funcionarios no van a aumentar.

"¿Disminuye algo? Sí, el gasto de operación del gobierno sin afectar lo que hace o los gastos administrativos del gobierno. Por ejemplo, los salarios de los altos funcionarios no van a aumentar, ni la inflación.

"Disminuye todavía más algunos gastos de administración. Eso sí disminuye. Es decir, la austeridad republicana es aquella que disminuye el costo del gobierno la sociedad", indicó.