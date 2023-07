Según encuesta de Inegi se ha logrado reducir pobreza: AMLO

A-AA+

Al presumir que está muy contento como "pavo real", el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que su modelo de economía moral ha logrado reducir la pobreza en el país, de acuerdo con la encuesta ingreso gasto del Inegi 2022.

"Estoy muy contento, como pavo real, mucho, mucho, son de esas cosas que no se dice y que uno guarda para ver el resultado y ayer en la mañana que salió la información del Inegi la revisé y fue un día muy feliz y lo quiero compartir con ustedes, porque a lo mejor no se difundió lo suficiente, porque por el sectarismo y la politiquería no se informa de estas cosas que son buenas para el pueblo.

"Estamos demostrando con nuestro modelo de economía moral que no basta con el crecimiento económico, porque lo más importante es que haya bienestar y distribución de la riqueza".

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 (ENIGH) identifica una recuperación tras la pandemia y el impacto de la emergencia sanitaria en el núcleo social, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En conferencia, el Mandatario señaló que en lo que va de su administración, pasando por la pandemia, está funcionando su estrategia de atender a todos, escuchar a todo, pero darle preferencia a los pobres.

"Hemos logrado reducir la pobreza en el tiempo que llevamos en el gobierno y eso no es poca cosa me llena de orgullo y satisfacción, que los así pobres están recibiendo más.

Estamos haciendo justicia porque la justicia es darle más al que tiene menos", dijo.