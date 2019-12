"Seguridad, la gran deuda de AMLO"

Guadalajara.- El Gobierno del presidente de México, Andrés M. López Obrador, tiene como principal deuda pendiente reducir la inseguridad y debería hacerlo en poco tiempo, afirmó en entrevista con Efe su excoordinadora de campaña Tatiana Clouthier.

"El tema a deber es la seguridad. Es el gran reto que nos tiene pendiente el Gobierno federal y que creo que nos tiene que dar resultados muy pronto", expresó la política en su visita a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco.

Al hablar de la situación de violencia que vive el país, Clouthier -hoy diputada federal por el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena)- hace referencia a su natal Sinaloa.

Se refirió al fallido operativo a finales de octubre en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán, que generó duras críticas al presidente y que representó "un fracaso" para el mandatario.

Responsabilizó al gobernador estatal, Quirino Ordaz, y de las autoridades municipales, quienes denunció que no han actuado contra el crimen organizado.

Además, agregó, han tolerado "una paz ficticia" y un "crecimiento económico con base en el lavado de dinero".

La hija del político Manuel Clouthier -candidato presidencial del conservador Partido Acción Nacional (PAN) para las elecciones de 1988- defendió la postura que ha tomado el presidente ante la presión de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para contener a los migrantes.

"Antes había una corrupción y una complicidad tremenda en la frontera sur en donde no había barrera, era una puerta abierta y entraba y salía el que le diera la gana, el hecho de que se hayan puesto más estrictos me parece correcto, pero esto no quiere decir que tenga que ver con una violación a los derechos humanos".

Clouthier visita la FIL para presentar su libro "Juntos hicimos historia" (Grijalbo/Penguin Random House, 2019), en el que relata cómo vivió desde dentro los 150 días de campaña para la elección presidencial de 2018 que culminó con un aplastante triunfo de López Obrador, con el 53 % de los votos y lejos de sus contrincantes.