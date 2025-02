Despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte de México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que con despliegue de 10 mil elementos de Fuerzas Federales a la frontera con Estados Unidos se vaya a debilitar la seguridad en el resto del país.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que una parte de estos 10 mil elementos ya estaban en el norte del país y el resto provienen de entidades donde ha habido una disminución en los índices delictivos.

"La implementación de los 10 mil miembros del Ejército hacia la frontera norte, ¿no dejará débil la seguridad de nuestros estados?", se le preguntó en conferencia de prensa en Querétaro.

"No, no. No, de ninguna manera. Una parte de los elementos ya estaba en el norte del país y otra parte viene de los estados en donde ha habido disminución en los índices delictivos y el plan que se hizo no pone en riesgo evidentemente la seguridad en el resto del territorio", dijo.

Como fue acordado con el presidente estadounidense Donald Trump, desde las primeras horas de ayer lunes cientos de elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron comisionados desde al menos nueve estados de la República, vía aérea y terrestre, a la frontera norte para contener el paso de migrantes y drogas al país vecino, en especial fentanilo.

En Baja California fueron enviados 3 mil 10 efectivos, Sonora con mil 987, Chihuahua con 2 mil 620, Coahuila con mil 17, Nuevo León con 623, Tamaulipas con 743.