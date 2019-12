Seguridad no debe partidizarse ni ser objeto de mezquindades: Conago

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Francisco Domínguez (PAN), afirmó que la seguridad de todos los mexicanos no debe partidizarse ni ser objeto de mezquindades.

Por lo que, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la unidad nacional y a actuar con respeto de la soberanía de las entidades para trabajar de manera coordinada en la seguridad de los ciudadanos.

Durante la XLV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad en Palacio Nacional, el también gobernador de Querétaro aseguró que "no hay espacios para el regateo ideológico en los tiempos que vive México, solo unidos tendremos la fuerza que se necesita para vencer a la delincuencia".

Domínguez Servín aseguró que solo con respeto se sumarán voluntades, y no las dividamos.

"En la Conago somos los primeros en promover que se nos mida y evalúe, pero en base de indicadores de resultados, que se traduzca en condiciones de certeza y paz".

El mandatorio ofreció el apoyo de los gobiernos estatales para la unidad nacional para lograr la seguridad de todos los mexicanos.