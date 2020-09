Seguro con eso se logra la justicia, critica Noroña a ocupantes de la CNDH

El vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, criticó en redes la toma de instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por colectivos feministas y familiares de víctimas de feminicidio, abuso sexual y personas desaparecidas.

Al retuitear la imagen de uno de los cuadros pintados durante la toma de las instalaciones del organismo, Fernández Noroña refirió que: "Seguro con eso se logra la justicia que dicen exigir".

Lo anterior a raíz del tuit de María Salguero, creadora del mapa nacional de feminicidios en México, en el que manifiesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería indignarse por las víctimas de violencia y no por un cuadro.

"Una vida no puede restaurarse y tampoco el espacio que dejan los desaparecidos y desaparecidas", expresó Salguero en su publicación.

Cabe recordar que durante su conferencia matutina el presidente López Obrador reprobó que en la manifestación hayan ultrajado y vilipendiado una pintura de Francisco I. Madero, apóstol de la democracia.

El titular del Ejecutivo dijo que entienden el dolor de las víctimas y respeta las manifestaciones, pero no está de acuerdo en la violencia y en el vandalismo. "Claro que no me gustó, cómo me va a gustar ver a Madero ultrajado".

"Entiendo qué hay mucho dolor y que las víctimas de la violencia están muy dolidas y tienen derecho a manifestarse, pero esa no es la mejor forma", señaló.

Los colectivos feministas y los familiares de víctimas que mantienen tomadas las instalaciones de la CNDH dijeron poner en subasta la pintura de Francisco I. Madero.

En la pintura, Francisco I. Madero aparece con el cabello pintado de morado y los labios pintados de rojo, además de que aparecen otros símbolos que refieren a la lucha contra la violencia de género.