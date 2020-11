Semáforo epidemiológico definirá celebraciones del 12 de diciembre

El semáforo epidemiológico por Covid-19 definirá las celebraciones a la virgen de Guadalupe los próximos 11 y 12 de diciembre, adelantó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Sin embargo, las autoridades religiosas resaltaron que no se cerrará el acceso al templo, sino que se busca reducir la cantidad de fieles que lo visiten.

En el marco de la 109 Asamblea Plenaria de la CEM, su presidente Rogelio Cabrera López recordó que la iglesia católica ofrecerá misas virtuales para celebrar a la Guadalupana y evitar aglomeraciones que abonen a un rebrote de Covid-19 en la Ciudad de México.

"Se hace todo lo que conviene para invitarles a tener cuidado, pero a veces es imposible detener esta fuerza tan grande de los fieles. Creo que ahí estamos en medio de esas dos situaciones, valoramos el cuidado y el respeto a las normas de salud, pero también debemos entender que gran parte del pueblo sufre demasiado y no alcanza a contener su deseo de ver a la Virgen María", justificó.

Los obispos mexicanos lamentaron que el país viva una crisis derivada de la pandemia por coronavirus y que, cuando se pensó que México regresaba a una nueva normalidad, repuntaron los contagios y las muertes.

"En medio de una crisis profunda, acentuada por la pandemia del Covid-19, que llegó de manera inesperada, mostrando la fragilidad de las estructuras del país.

"Después de varios meses de prueba, parecía que había pasado lo más grave de la crisis, que habíamos tocado fondo y que volvíamos a una nueva realidad; sin embargo, cada día aumentan los contagios y las muertes: son amigos, familiares, fieles, en muchos casos personas que tenían una responsabilidad familiar, social o pastoral", resaltaron.

Agregaron que la epidemia trastocó todos los campos de la vida, que debilitó la economía, se hizo más visible la falta de equipo y personal en el sector salud, y todo esto se sumó a otras crisis que la nación enfrenta desde hace años como la violencia por el crimen organizado.

"Se hizo patente una economía en decrecimiento y muchas empresas en quiebra; el sistema de salud con pocos recursos, con graves deficiencias; la realidad política de una democracia incompleta, con resentimiento social; un sistema educativo débil; la violencia se ha incrementado.

"A esta situación compleja, se suman los hechos constantes del narcotráfico y el crimen organizado, de las ideologías contra la vida que siembran desesperanza y descalificaciones. El cansancio, la soledad y desesperación aumentan cuando hay carencia de alimentos y medicamentos".

En su participación Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la CEM informó que hasta el momento un promedio de 100 sacerdotes, seis religiosas, un obispo y un diácono murieron del nuevo coronavirus, especialmente en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Ante esta realidad, llamó a los fieles a ser prudentes y a las autoridades a ser más exigentes con la ciudadanía, ante el rebrote de Covid 19 en el país.

"Sí estamos todos bastante preocupados por brotes o rebrotes que están surgiendo en diferentes lugares y estamos tratando de actuar con muchísima responsabilidad, igualmente exhortamos a los fieles católicos a actuar con prudencia".

A su vez, Cabrera López expuso que el incremento de contagios pone en riesgo la respuesta oportuna por parte del sector salud. "México no ha podido responder con las pruebas y esto hace muy penoso el asunto. Por ello, la iglesia católica ha seguido las instrucciones para evitar aglomeraciones de fieles, como la que se presentó hace unos días en la Iglesia de San Hipólito".