Incendio en Santo Domingo, al 40%

Incendio en Santo Domingo, al 40%

Semar asegura 39 máquinas tragamonedas en Nayarit

El material asegurado fue entregado a autoridades para investigación formal.

Por El Universal

Febrero 11, 2026 12:53 p.m.
Semar asegura 39 máquinas tragamonedas en Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- La

Secretaría de Marina
(Semar) informó que del 29 de enero al 5 de febrero de este año fueron aseguradas 39 máquinas

tragamonedas conocidas como "Habichuelas", en los municipios de Bahía de Banderas, Jala, Ixtlán del Río y Compostela, Nayarit.
En dos acciones, se aseguraron las 39 máquinas tragamonedas que no contaban con permisos correspondientes para su operación.
El total del material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para integración de las carpetas de investigación.
La dependencia reiteró que contribuye a la suma de esfuerzos para combatir a grupos delictivos, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para inhibir las actividades ilícitas, mantener el orden público y garantizar el bienestar de las familias.

