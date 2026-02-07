Semarnat anuncia medidas para proteger al jaguar en México

Ciudad de México, 7 feb (EFE).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México informó este sábado que impulsará "una serie de estrategias" en el sureste del país para la protección del felino más grande de América, el jaguar, que sigue catalogado como una especie en peligro de extinción.

En un comunicado, la dependencia informó que las medidas están enfocadas en "la conservación de los ecosistemas en las regiones donde habita, la aplicación de resultados de investigaciones científicas y la promoción de una concientización sobre la coexistencia entre humano-felino".

Como parte de estas estrategias, la Semarnat detalló que presidió, a través de su Oficina de Representación Estatal (ORE), la Reunión del Grupo de Conservación del Jaguar en el estado mexicano de Yucatán, donde se concentra gran parte de la población de este félido.

A partir de esta reunión, celebrada el 6 de febrero, las autoridades ambientales, especialistas y organizaciones civiles "analizaron el escenario actual en el que se desarrolla el felino con la finalidad de actualizar los procedimientos implementados para su defensa".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Semarnat precisó que en este encuentro se abordaron "soluciones y propuestas clave", como el cuidado de las selvas y bosques donde la especie se mantiene, el mejoramiento de los procesos de inspección y videovigilancia, así como la evaluación de su censo poblacional.

También se promovió la erradicación de la cacería furtiva y comercio ilegal, el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional y el incremento de la participación de la sociedad para su preservación.

De acuerdo con la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, la situación del felino mejoró en 2025, ya que, según los resultados de su tercer censo nacional hay 5.326 ejemplares en suelo mexicano, una cifra que representa un incremento del 10 % de la población en los últimos años.

Sin embargo, proyectos encabezados por el Gobierno de México, como el Tren Maya, llegaron a clasificar a esta especie como "fauna nociva", devastando su hábitat en el sureste del país.

A este problema de la deforestación se suma el avance de la agricultura industrial, la caza ilegal y el desarrollo inmobiliario en zonas protegidas.

El jaguar fue una de las primeras especies incluidas en el Apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en 1973 y ahora es símbolo de una responsabilidad compartida para conservar el patrimonio natural y cultural del continente Americano.