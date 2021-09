"Semarnat debe informar de envases ilegales en productos agrícolas"

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe buscar y dar a conocer los documentos que den cuenta de los envases ilegales, piratas, de contrabando o sin registro detectados en el sector agrícola, así como las acciones emprendidas por la autoridad, para combatir este fenómeno, en el periodo de 2015 al 13 de mayo de 2021, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Además, la dependencia deberá dar a conocer las versiones públicas de los 29 planes de manejo de residuos peligrosos localizados.

"Permitirá que la ciudadanía se cerciore sobre la idoneidad de los planes de manejo de residuos peligrosos, y además que conozca la magnitud del fenómeno de la comercialización de envases ilegales o piratas en el sector agrícola, con lo cual se apuntala un manejo integral de los residuos, adecuado y viable ambiental, económica y socialmente", explicó la Comisionada Presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena, tras la resolución.

El caso fue resuelto tras la petición de un particular a quien le fue negada la información bajo el argumento de no contar con ella, "pues carece de atribuciones para emprender acciones cuando se identifican ese tipo de envases, por tanto, sugirió presentar la solicitud ante Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria".

Al analizar el caso, la ponencia de la Comisionada Presidenta, Ibarra Cadena, advirtió que por una parte, la dependencia sí cuenta con los planes de manejo en formato digital, mientras que por la otra, se constató que no hubo una búsqueda exhaustiva de los documentos que den cuenta de los envases ilegales, piratas, de contrabando y sin registro detectados en el sector agrícola, motivo por el que se ordenó intensificar la búsqueda y entregar versión pública de los planes.

Ibarra Cadena enfatizó que "la gestión integral de esos residuos es esencial para lograr la sustentabilidad de las actividades productivas y mitigar los impactos negativos que provoca su generación y utilización sobre la salud de la población y en nuestro entorno".

--Semarnat debe informar sobre importación de glifosato, herbicida potencialmente cancerígeno: Inai

Sostuvo que hay un aumento considerable en la generación de residuos peligrosos, que ha superado en varias ocasiones la capacidad de los sistemas para gestionarlos correctamente.

"En México, de acuerdo con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, elaborado por Semarnat, en 2017, se generaron 2 millones 440 mil 596 toneladas de residuos peligrosos", refirió.