Senado acuerda eliminar pensiones doradas: oposición respalda iniciativa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Senadores de oposición manifestaron su respaldo a la iniciativa presidencial para eliminar las "pensiones doradas" de altos exfuncionarios públicos, que será discutida y votada esta semana, pero cuestionaron el esquema para definir el tope máximo de esos ingresos.

Senado México elimina pensiones doradas

Entrevistados en el Senado, por separado, coordinadores parlamentarios coincidieron en que existen pensiones excesivas que deben desaparecer; sin embargo, señalaron problemas técnicos y jurídicos en la propuesta, lo que anticipa una discusión legislativa sobre la forma en que se establecerán los límites.

Ricardo Anaya critica tope de pensiones doradas

PAN pide topar pensiones en UMAS

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, aseguró que su partido está completamente de acuerdo en eliminar esos ingresos exorbitantes, porque la existencia de pensiones de hasta un millón de pesos mensuales, así como más de cien beneficiarios que reciben más de 400 mil pesos al mes, es "escandaloso e indefendible".

Sin embargo, criticó la forma en que la iniciativa pretende fijar el tope, con base en el salario de la persona titular del Poder Ejecutivo.

"La iniciativa está hecha con las patas. Está muy mal planteada, porque lo que pretenden es que el tope máximo de las pensiones se fije en función, fíjense nada más, del sueldo de la presidenta de la República, lo cual es un absurdo, porque si el día de mañana esta presidenta o quien sea presidente de la República después, decide subirse el sueldo, entonces aumentan las pensiones. Y si deciden bajarse el sueldo, entonces disminuyen las pensiones.

"Lo que se tiene que hacer técnicamente es toparlas en UMAS, unidades de medida. Por ejemplo, así están topadas las del ISSSTE. Las pensiones del ISSSTE están topadas a 10 UMAS, que son más o menos 35 mil pesos. Las pensiones del IMSS están topadas a 25 UMAS, que es un poco más de 85 mil pesos. Si lo que se quiere es que sea la mitad del sueldo de la presidenta, o sea 70 mil pesos, está muy bien. Hay que topar las pensiones a 20 UMAS", puntualizó.

PRI respalda que "pensiones millonarias bajen"

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada votará a favor de la reforma, al considerar que las pensiones millonarias no son justificables.

El legislador afirmó que el PRI respaldará cualquier medida que reduzca jubilaciones excesivas sin importar en qué sexenio se hayan originado.

"Siempre estaremos a favor de que las pensiones millonarias bajen", sostuvo.

No obstante, indicó que su grupo parlamentario también analizará el tema de la retroactividad, para evitar que se vulneren principios constitucionales.

Iniciativa no resuelve problema estructural del sistema de pensiones: MC

De Movimiento Ciudadano, su coordinador parlamentario, Clemente Castañeda, adelantó que su bancada también votará a favor de eliminar pensiones excesivas, al considerar que va en línea con la política de austeridad.

Sin embargo, advirtió que la iniciativa no resuelve el problema estructural del sistema de pensiones en México, que enfrenta retos más amplios, como su fragmentación y los riesgos de sostenibilidad financiera.

"El problema no está sólo en las pensiones estratosféricas, sino en el conjunto del sistema de pensiones", señaló.

La iniciativa, que será discutida este martes en comisiones del Senado, forma parte de la agenda del gobierno de la presidenta Sheinbaum para reforzar la política de austeridad y evitar que servidores públicos reciban jubilaciones superiores al salario presidencial.