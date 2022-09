Senado acuerda partir "de cero" nuevo dictamen sobre Fuerzas Armadas

A-AA+

Los grupos parlamentarios en el Senado de la República acordaron partir "de cero" para la elaboración de un nuevo dictamen sobre la ampliación del plazo para la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad.

Luego de dos reuniones, primero con los senadores de las bancadas de oposición, y luego con las fracciones aliadas, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, informó que se logró establecer la necesidad de una redacción distinta para buscar "caminos de entendimiento" en los que todos estén de acuerdo.

"Vamos a hacer un esfuerzo de redacción todos y de aquí al viernes estaremos trabajando de manera conjunta para ver si logramos los acuerdos sobre la reforma constitucional al articulo Quinto Transitorio".

Dijo que la idea es aprobar la nueva propuesta en comisiones y subirla al pleno el martes 4 de octubre.

"Me parece que todos tienen claridad en que no se puede dejar en la indefinición jurídica y constitucional a las fuerzas armadas permanentes, que no lo merecen las fuerzas armadas permanentes que han contribuido a mantener la tranquilidad y la paz en estos años, con excepciones como lo de Ayotzinapa", indicó.