Senado agiliza trámite de Ley de Aguas con fast track

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, anunció que una vez que llegue la minuta de la Cámara de Diputados que expide la nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, se le dispensarán trámites para que no pase por comisiones y se presente directamente ante el Pleno.

En entrevista, el coordinador parlamentario acusó que detrás de las protestas contra este proyecto hay acaparadores de agua y partidos políticos de oposición.

Dijo que le hicieron llegar una propuesta de un dirigente agrario para sostener una reunión a cambio de retirar todos los bloqueos, pero le respondió que ese encuentro solo se podrá concretar hasta después de que el Senado apruebe la minuta.

"Un compañero me comentó hoy en la mañana que había un líder que quería platicar conmigo a cambio de retirar todos los bloqueos. Le dije que yo iba a esperar hasta que terminara la discusión en la Cámara de Diputados y llegara la minuta. Yo creo que al término de nuestra discusión y votación yo podré tener oportunidad de platicar con ellos", apuntó.

Adán Augusto López aseguró que se ha trabajado muy bien en la Cámara de Diputados, donde se abrió un proceso que contempló foros y consultas, por lo que "nosotros, con lo que se ha aprobado hasta este momento, estamos conformes".

Explicó que la decisión de aprobar la minuta en materia de Ley de Aguas en tan corto tiempo obedece a que el proyecto ya ha sido discutido y se le hicieron muchos ajustes para darle mayor claridad a muchas de las inconformidades que se manifestaron en esos foros y ya fueron atendidas todas las demandas de los productores.

"Por lo que nosotros hemos visto hasta este momento, desde luego hay inconformidades, pero detrás de esas inconformidades hay muchos intereses políticos, los acaparadores de agua, ellos están detrás de estas cosas, hay mucha manipulación política", acusó.