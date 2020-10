Senado aprueba en lo general la Ley Federal de Derechos

Con 63 votos a favor y 37 en contra, el Senado aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos.

Luego de casi cuatro horas de debate sobre el Paquete Fiscal en su conjunto, el pleno del Senado aprobó en lo general La Ley Federal de Derechos y de inmediato entró a la revisión en lo particular.

La asamblea antes discutió en lo general también los dictámenes de las modificaciones a las leyes del IVA, ISR y Código Fiscal de la Federación, así como al dictamen de Ley de Ingresos 2021.

Se prevé que el pleno apruebe distintos cambios al Paquete Fiscal, y que al concluir las votaciones se devuelvan a la Cámara de Diputados para su revisión.

Eventualmente, la votación y el debate pendientes podrían desahogarse este viernes, al cumplirse la disposición de límite de tiempo de las sesiones de la Cámara Alta, de acuerdo con el protocolo sanitario preventivo de Covid-19.

La mayoría sostiene que aumenta la recaudación en plena crisis y protege el gasto social; la oposición deplora que es un paquete centralista.

Acusan insensibilidad de Morena

Los grupos parlamentarios acordaron dar el debate en lo general del paquete fiscal íntegro que contiene la Ley Federal de Derechos, las leyes del IVA e ISR, así como del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Ingresos 2021.

Manuel Añorve Baños (PRI) acusó que si bien no se aumentan impuestos, suben derechos y encarecen Internet y telefonía celular, de manera criminal. La gente que tiene sólo un teléfono celular y cuatro hijos, dijo como ejemplo, resentirán los aumentos en Internet y telefonía celular, que aprobará la mayoría de Morena.

Se castiga a la población para sostener las prioridades de las construcción de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya, acusó e priista.

Por los efectos negativos que tendrá para la gente, Añorve dijo que "este dictamen se llama 'huracán Covid-19', pues pegan más a los que más lo necesitan".

Imelda Castro Castro (Morena) dijo que la política económica defiende a quienes menos tienen, y destaco que el paquete fiscal 2021 "muestra la firmeza con la que la sociedad, gobierno federal y poder Legislativo damos cauce a la nueva etapa de la cuarta transformación, en la que se privilegia el interés público".

Se privilegia la estrategia de combate a la desigualdad y no se contempla la creación de nuevos impuestos, ni aumentos a los existentes -insistió-, como efecto de que la austeridad, el combate a la facturación falsa y evasión fiscal han permitido que no haya caídas alarmantes, en materia de ingresos.

José Erandi Bermudez Méndez (PAN) expresó que el paquete fiscal "es una carta de buenas intenciones", y lamentó que "esta ley de ingresos no tiene rostro social, es recudatorio".

Refirió que Andrés Manuel López Obrador, en campaña electoral decía que cuando sea presidente iba a eliminar el IEPS a las gasolinas, lo cual no ha ocurrido. También dijo que el mandatario ofreció no contratar deuda, pero esta es la tercera fuente de ingresos federales, después del IVA y del ISR.

Emilio Álvarez Icaza, sin partido, afirmó que el gobierno federal deja pasar la oportunidad de alcanzar justicia por la vía fiscal, y subrayó que "este paquete es de vocación centralista, castiga al pacto federal, a los estados y municipios a los que reduce recursos.

Lamentó que "se ataca a las instituciones de asistencia privada y a las fundaciones, en el peor momento, de crisis social, educativa, de salud y económica y quieren implementar medidas excesivas, desproporcionadas e inconstitucionales contra las donatarias.

Adelantó que "iré a promover resoluciones judiciales y políticas que reviertan los excesos de esta miscelánea fiscal".

Ovidio Peralta Suárez (Morena) rebatió a la oposición, al afirmar que "vamos a modificar el planteamiento de esta miscelánea fiscal y reservas que beneficien a la población, ya que la recaudación fiscal tiene espíritu de justicia social.

Manifestó que antes de este sexenio, "las grandes empresas trasnacionales tenían de rodillas a los legisladores comprados por el poder económico del viejo régimen", y reclamó que México sea de los países que menos recaudación tiene.

"No fomentaron una cultura contributiva y tenemos que venir a hacer el trabajo que no hicieron en años".

Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN) pidió "no aprobemos este adefesio impositivo", y acusó que "este Senado está de rodillas ante los caprichos presidenciales".

Se presupuestan más de seis billones de recursos, la mayor bolsa de la historia, y se pretende aplicar medidas recaudatorias que afectan a las familias y a las empresas, pese a la crisis de salud, y parece que quieren provocar una crisis económica mayor.

La senadora Cruz sostuvo que "habrá un boquete de ingresos petroleros, pero el gobierno sólo se preocupa por recaudar más para su agenda política". Julen Rementería del Puerto (PAN) señaló que el paquete fiscal "es un documento con carga ideológica tremenda que propone cosas que están lejos de lo posible en apoyo al crecimiento".

Rebatió al presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta Mier (Morena), quien en la presentación del dictamen dijo que no se necesita el crecimiento económico para que pueda haber bienestar, y preguntó: "¿Cómo explicar que sin crecer se generen condiciones de bienestar al futuro".