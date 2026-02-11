logo pulso
Nacional

Senado aprueba reducción de jornada laboral a 40 horas

El dictamen aprobado será remitido a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

Por El Universal

Febrero 11, 2026 08:23 p.m.
A
Senado aprueba reducción de jornada laboral a 40 horas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Sin modificaciones al proyecto, el pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma que disminuye de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal.

Senado aprueba reforma jornada laboral 40 horas

El dictamen fue aprobado en lo particular con 103 votos a favor y 15 en contra y será remitido a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo.

Dictamen enviado a Cámara de Diputados para trámite

La reforma laboral aprobada por el Senado busca reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, sin que se hayan realizado modificaciones al proyecto original.

