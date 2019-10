Senado avala prohibir condonar impuestos; regresa a San Lázaro

El Senado avaló eliminar la prohibición a condonar impuestos, y dejó estipulado que para casos de emergencias habrá exenciones y estímulos, los cuales quedarán determinados en la ley en la materia.

La modificación al artículo 28 constitucional que se regresó a la Cámara de Diputados, señala que los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, "únicamente establecerán las exenciones y estímulos fiscales" que consideren necesarios para fomentar el desarrollo, el crecimiento económico y la inversión productiva, que tengan como fin preservar la rectoría del Estado en la actividad económica, bajo los principios de igualdad, generalidad, temporalidad, legalidad, máxima publicidad y no afectación a las finanzas públicas.

El senador Eduardo Ramírez (Morena), sostuvo que con la prohibición no se quita el beneficio fiscal para los estados de la frontera norte, por lo que ese se mantiene, "solo estamos quitando privilegios para que haya igualdad tributaria", asentó.

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera dijo que afortunadamente se modificó el dictamen que venía de la Cámara de Diputados, como el que se dejaba sin posibilidad al Ejecutivo federal, los estados y municipios de hacer exenciones y estímulos fiscales, en casos de emergencia y urgencia, "era algo delicado", y es por eso que dejó como estaba en la ley en el artículo 28.

"Vamos a votar a favor porque nos escucharon, nos hicieron caso y se pudo corregir, de no haberse modificado los adultos mayores no habrían tenido ya el beneficio de condonaciones, el campo por pérdidas de cosecha, entre otros", indicó.

El senador Samuel García (MC), indicó que con la condonación de impuestos no sólo se beneficia a los empresarios "con el borrón y cuenta nueva", sino también a la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, con 15 millones de pesos, o a la directora de Conade, Ana Gabriela Guevara, con nueve millones; o al gobernador de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, la exprimera dama Angélica Rivera, Julia Abdalá, esposa del director de la CFE, Manuel Bartlett.

"Estamos a favor de regular las condonaciones, que no son prohibiciones, ya que habrá casos en los se otorgará como es el de los adultos mayores, estados que quieran traerse plantas automotrices, o por créditos fiscales incobrables", externó.

Nuvia Mayorga, del PRI, precisó que con la reforma no se condonan impuestos, sino que se condonan los recargos, "se tiene que decir para que no haya simulaciones".